Fiscal José Domingo Pérez advierte que podría ser retirado de la Fiscalía: "Por declarar a los medios"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal José Domingo Pérez alertó que podría ser retirado de la Fiscalía junto a su colega Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato. En diálogo con Exitosa, explicó que la Autoridad Nacional de Control (ANC) ha propuesto suspenderlos por haber declarado a los medios sobre casos que investigaban.

"Nos pueden sacar de la Fiscalía, la Autoridad Nacional de Control ha propuesto mi suspensión y la del fiscal Rafael Vela"

Así lo señaló Pérez, precisando que la medida busca sancionarlos (específicamente a Rafael Vela) por entrevistas concedidas en el marco de la extradición del expresidente Alejandro Toledo.

Suspensiones por entrevistas

Según detalló Domingo Pérez, la Autoridad de Control del Ministerio Público ha planteado una suspensión de 7 meses para Rafael Vela y de 4 meses para él mismo, cuestionando la proporcionalidad de las sanciones en comparación a los motivos de las mismas.

"¿A Rafael Vela sabes por qué entrevista le van a imponer 7 meses de suspensión? Por ir con Nicolás Lúcar en 'Hablemos Claro'", añadió Pérez.

Cabe recordar que el fiscal Rafael Vela enfrenta un proceso disciplinario por una entrevista concedida en el contexto de la llegada de Alejandro Toledo extraditado desde Estados Unidos. La ANC considera que esa declaración vulneró normas internas, lo que ha derivado en la propuesta de suspensión.

Críticas a las restricciones

Pérez subrayó que estas medidas impedirían que fiscales puedan brindar información pública a través de los medios, limitando la transparencia en investigaciones de alto interés ciudadano.

"También nos pueden sacar de la Fiscalía, porque en esta suma de voluntades que ha ocurrido a finales del año que ha acabado, se ha propuesto nuestra suspensión por declarar en los medios", reiteró.

El fiscal anticorrupción también indicó que se encuentra a la espera de una resolución oficial que determine su destino dentro del Ministerio Público, asegurango encontrarse "presto a ser designado" a pesar de la situación incierta dentro de la institución tras la disolución de los equipos especiales de la institución a cargo de Tomás Gálvez.

La advertencia de José Domingo Pérez incrementa la tensión interna en el Ministerio Público y el impacto de las decisiones de la Autoridad Nacional de Control. Mientras se cuestiona que se sancione a fiscales por brindar entrevistas, el futuro de Pérez y Vela permanece en suspenso, en un escenario que podría debilitar la continuidad de investigaciones emblemáticas contra la corrupción.