José Domingo Pérez deja en trámite el caso 'Cócteles' tras desactivación del Equipo Especial Lava Jato

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, el fiscal José Domingo Pérez señaló que el Tribunal Constitucional interfirió, en tres oportunidades, en el proceso judicial que afrontaba Keiko Fujimori por el caso 'Cócteles'. Además, indicó que, tras la desactivación de los Equipos Especiales, está dejando en trámite dicho caso, mientras se espera del fallo del Poder Judicial sobre su archivamiento.

Intervención del TC fue "inédito"

Para el magistrado que perteneció al equipo especial Lava Jato, la intervención del órgano supremo de justicia no tiene precedentes en el Perú. Sin embargo, pese a los reveses que ha sufrido su labor fiscal, indicó que ha dejado en proceso, tras haber entregado los fácticos ante el requerimiento de pasar al archivo.

"El caso 'Cócteles' fue interferido en pleno juzgamiento, en tres oportunidades, en tres sentencias del TC, algo que es inédito para nuestro país. El día de hoy ya no formo parte de este grupo humano, el caso lo estoy dejando en trámite, porque no hay ninguna decisión que haya haya archivado el caso", sostuvo el fiscal.

Pérez Gómez aseguró que en su defensa hizo referencia tanto a Luz Pacheco, presidenta del TC, como a reconocidos abogados de la nación, que incluso no coincidían con sus argumentos, como Luis Lamas Puccio. Indicó que el futuro del caso dependerá del magistrado elegido para defenderlo.

"Si es que mañana o en los siguientes días se toman decisiones contradictorias a lo que he procurado hacer en representación del Ministerio Público y la sociedad, es decir, a que se haga justicia, eso va a corresponder a quienes se hayan designado en mi lugar o reemplazo", aseveró.

Keiko Fujimori buscó archivo

El viernes 19 de diciembre se realizó una audiencia para evaluar el archivo definitivo de la investigación por aportes ilícitos que habría recibido Keiko Fujimori y Fuerza Popular en pasadas campañas electores. La resolución quedó en vilo, tras la suspensión de la sesión y a la espera de la decisión que tomara el juez Wilson Verástegui.

Se esperaba que la semana siguiente la Fiscalía entregue documentos por separado de otros acusados (acusación fáctica). De acuerdo al magistrado, la investigación es distinta para cada uno y estaban a disposición para que se formalice la investigación.

La desactivación de los Equipos Especiales no ha determinado el fin de las investigaciones abiertas. Así lo hizo saber el fiscal José Domingo Pérez, quien aseguró que ha dejado en trámite el caso 'Cócteles' que involucra a Keiko Fujimori por lavado de activos.