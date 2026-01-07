Desactivan EFICAVIP: Deudos de víctimas en protestas no descartan realizar marcha o huelga de hambre

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas en Puno, Raúl Samillán, no descartó realizar una marcha de sacrificio o una huelga de hambre frente a la Fiscalía tras desactivación del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales.

En contra de desactivación de EFICAVIP

En entrevista con Manuel Rosas, Samillán sostuvo que la decisión tomada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, "ha sido un golpe bajo" y consideró que ha abierto las heridas que les dejó lo sucedido en 2022-2023.

"Con estas acciones, lo único que nos confirman es que estos señores quieren a toda costa proteger a los responsables directos e indirectos, por ello es que el señor fiscal interino es que desactiva este equipo de fiscales, para que de esta forma las investigaciones avanzadas lleguen a fiscales que no conocen y con eso dilatar para que de esa manera los señores no sean juzgados", indicó.

Asimismo, rechazó que las Fiscalías antiterroristas se encarguen de las investigaciones de los fallecidos en protestas: "Ese mensaje lo tienen desde que nos mandaron a asesinar, desde que dieron las órdenes y aprobaron los planes de esas órdenes extrajudiciales". Además, descartó algún vínculo de las víctimas mortales y sobrevivientes con alguna organización terrorista.

Marcharán de ser necesario

Samillán explicó que la media se da en medio de la culminación de la primera etapa por lo que ya se estaba por presentar la acusación formal, un promedio de 20 de los 50 casos ya habían sido avanzados hasta dicho punto.

"Ellos tomaron la decisión de llegar a Juliaca sea como sea y aquí reunirnos. Vamos a esperar que pase el 9 de enero y luego, seguramente el 10, estaremos reuniéndonos para tomar decisiones para emprender una jornada de lucha hacia la capital, ya sea una marcha de sacrificio o alguna huelga de hambre frente al Ministerio Público", informó.

Señaló que la decisión es el reflejo de varias obstaculizaciones que han sufrido a lo largo de los años para que no puedan alcanzar la justicia, por ello aseguró que no rendirán y tomarán medidas extremas para que se escuchen sus voces.

Es así como el presidente de la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas en Puno, Raúl Samillán, no descartó alguna marcha o huelga de hambre en protesta por la desactivación del EFICAVIP.