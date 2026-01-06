José Domingo Pérez responde a Tomás Gálvez: "Me parece muy mezquino minimizar el trabajo del Equipo Lava Jato"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal José Domingo Pérez respondió con dureza a las declaraciones del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien minimizó el trabajo del Equipo Especial Lava Jato. En diálogo con Exitosa, Pérez calificó de "mezquino" que se pretenda dividir los resultados obtenidos por los integrantes del grupo que lideró Rafael Vela.

"Me parece muy mezquino tratar de generar una división de un trabajo que fue llevado de manera cohesionada", expresó Pérez.

Asimismo, subrayó que los avances en las investigaciones de corrupción fueron posibles gracias a la coordinación entre todos los fiscales del equipo ahora disuelto. Al mismo tiempo, cuestionó que Gálvez elogiara únicamente los resultados del fiscal Germán Juárez Atoche, dejando de lado los logros alcanzados por los demás miembros.

"Si no se hubiera llevado a cabo un acuerdo de colaboración con la corrupta empresa Odebrecht, no se hubiera develado que pagó 3 millones de dólares a Ollanta Humala, hoy condenado; no se hubiera develado el 'Club de la Construcción' que permitió que empresarios de la constructora delataran a Martín Vizcarra", recordó.

Pérez enfatizó que las condenas de expresidentes y la revelación de esquemas de corrupción fueron consecuencia de un trabajo conjunto, liderado y jefaturado por Rafael Vela.

"Los resultados del Dr. Germán Juárez son elogiables, pero también lo son los de los demás fiscales, porque todo fue consecuencia de un esfuerzo colectivo", añadió.

Nota en desarrollo...