RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Defiende labor

José Domingo Pérez responde a Tomás Gálvez: "Me parece muy mezquino minimizar el trabajo del Equipo Lava Jato"

El fiscal cuestionó que el titular interino del Ministerio Público intente dividir los resultados de las investigaciones, resaltando que los logros fueron fruto de un trabajo cohesionado bajo el liderazgo de Rafael Vela.

Domingo Pérez enfatizó en que trabajo en conjunto no ha sido reconocido.
Domingo Pérez enfatizó en que trabajo en conjunto no ha sido reconocido. (Composición Exitosa)

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 06/01/2026

Síguenos en Google News Google News

El fiscal José Domingo Pérez respondió con dureza a las declaraciones del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien minimizó el trabajo del Equipo Especial Lava Jato. En diálogo con Exitosa, Pérez calificó de "mezquino" que se pretenda dividir los resultados obtenidos por los integrantes del grupo que lideró Rafael Vela.

"Me parece muy mezquino tratar de generar una división de un trabajo que fue llevado de manera cohesionada", expresó Pérez.

Asimismo, subrayó que los avances en las investigaciones de corrupción fueron posibles gracias a la coordinación entre todos los fiscales del equipo ahora disuelto. Al mismo tiempo, cuestionó que Gálvez elogiara únicamente los resultados del fiscal Germán Juárez Atoche, dejando de lado los logros alcanzados por los demás miembros.

"Si no se hubiera llevado a cabo un acuerdo de colaboración con la corrupta empresa Odebrecht, no se hubiera develado que pagó 3 millones de dólares a Ollanta Humala, hoy condenado; no se hubiera develado el 'Club de la Construcción' que permitió que empresarios de la constructora delataran a Martín Vizcarra", recordó.

Pérez enfatizó que las condenas de expresidentes y la revelación de esquemas de corrupción fueron consecuencia de un trabajo conjunto, liderado y jefaturado por Rafael Vela.

Tomás Gálvez asegura que Rafael Vela y José Domingo Pérez retornarán a sus fiscalías de origen
Lee también

Tomás Gálvez asegura que Rafael Vela y José Domingo Pérez retornarán a sus fiscalías de origen

"Los resultados del Dr. Germán Juárez son elogiables, pero también lo son los de los demás fiscales, porque todo fue consecuencia de un esfuerzo colectivo", añadió.

Nota en desarrollo...

Tomás Gálvez deslindó de investigación por caso 'Cuellos Blancos': "Me hicieron un proceso arbitrario"
Lee también

Tomás Gálvez deslindó de investigación por caso 'Cuellos Blancos': "Me hicieron un proceso arbitrario"

Temas relacionados #Fiscalía Equipo Espacial Lava Jato Fiscal José Domingo Pérez minimizar Rafael Vela Tomás Gálves

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA