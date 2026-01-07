Delia Espinoza: PJ admite a trámite demanda que busca anular su inhabilitación por 10 años impuesta por el Congreso

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) admitió a trámite la demanda de amparo presentada por la exfiscal de la nación Delia Espinoza Valenzuela en contra de la inhabilitación de la administración pública por 10 años que le impuso el Congreso de la República a inicios de diciembre último.

De acuerdo con la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la fecha establecida para la audiencia de ambas pates fue programada para el próximo 9 de marzo del 2026.

(Noticia en desarrollo...)