Fernando Núñez: Dictan 18 meses de prisión preventiva contra menor implicado en asesinato de periodista

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La investigación tras el asesinato del periodista Fernando Núñez avanza. El Poder Judicial (PJ) dictó 18 meses de prisión preventiva en contra de un menor de edad implicado en el crimen que habría sido el autor material del ataque armado ocurrido en La Libertad.

El menor de edad también es investigado por tentativa de sicariato en contra de David Núñez, hermano del director de Kamila Noticias, quien resultó gravemente herido tras el ataque.

18 meses de prisión preventiva para menor implicado

Tras la solicitud del Ministerio Público, el Poder Judicial dictaminó 18 meses de prisión preventiva en contra de S. J. J. A., menor de edad que habría disparado a quemarropa en contra del periodista Fernando Núñez cuando este se trasladaba en motocicleta junto a su hermano David.

El ataque armado se perpetró en la carretera Panamericana Norte, a la altura de la curva denominada 'La Barranca', cuando el menor de edad, sentado en el asiento de copiloto de una motocicleta, interceptó el recorrido del periodista y su hermano para propiciar los disparos en su contra.

Producto del ataque, el periodista falleció asesinado, mientras que David Núñez, hermano de la víctima, resultó gravemente herido. Por ambos casos, el menor de edad S. J. A. A. cuenta con investigación por los delitos de sicariato y tentativa de sicariato.

Otros dos implicados en el crimen

Tras el ataque armado, los criminales no robaron nada a las víctimas por lo que la hipótesis de asesinato por encargo cobró mayor relevancia. Este ataque criminal habría sido perpetrado por el menor de edad quien sería el autor material de los disparos.

Sin embargo, también se investiga a Jaime Zelada, en calidad de coautor por haber manejado la motocicleta desde donde se realizaron los disparos en contra del periodista y su hermano. Por otro lado, también se investiga a Marcos Lara, como cómplice del atentado.

Estos dos investigados habrían participado en la planificación y ejecución del hecho delictivo que acabó con la vida del periodista y dejó gravemente herido al hermano de este.

El ataque fue perpetrado el 6 de diciembre de 2025 cuando el periodista Fernando Núñez y su hermano fueron interceptados por una motocicleta luego de que estos terminaran de culminar una cobertura periodística para el medio Kamila Noticias.

El que sería el autor material del crimen, el menor de edad identificado como S. J. A. A. cuenta con prisión preventiva por 18 meses tras el pedido de la Fiscalía por el caso del asesinato del periodista Fernando Núñez.