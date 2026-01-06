Tomás Gálvez deslindó de investigación por caso 'Cuellos Blancos': " Me hicieron un proceso arbitrario"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, deslindó de su participación en el caso 'Cuellos Blancos'. "Yo no tenía absolutamente nada que ver", precisó durante la ceremonia de inicio del Año Fiscal 2026. Señaló que su inclusión como investigado formó parte de la "politización" del Ministerio Público.

Investigación fue "arbitraria"

Gálvez precisó que no cuenta con "ninguna investigación" y que su inclusión en el caso 'Cuellos Blancos' fue parte de un seguimiento "categórico" y "arbitrario" ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). "Se determinó que no existía ningún elemento de convicción para sostener las investigaciones", indicó.

El fiscal interino que su salida de la institución fue parte de una "persecución política exclusiva" por mostrarse "en contra de unas investigaciones" a la empresa Odebrecht, según indica.

Según su postura, precisó que hubieron periodistas "que asumieron la defensa de estas empresas corruptas" y Gálvez fue uno de los primeros "lapidados" que, posteriormente, lo llevó a su suspensión.

Sin embargo, el fiscal de la Nación interino defiende que él "no tenía absolutamente nada que ver" con el mencionado caso, de manera que se convirtió en una "persecución política".

"Yo no tenía absolutamente nada que ver con Cuellos Blancos, lo que se me imputaba; sin embargo, categóricamente me hicieron seguimiento, un proceso arbitrario ante la Junta integrada por miembros distintos a los que ahora están", precisó.

No es la primera vez que Gálvez declara que al interior de la Fiscalía "se introdujeron criterios políticos" dentro de esta institución y señaló que dentro de la misma JNJ "integrada por otros miembros".

"Asumí por voluntad de fiscales supremos"

Gálvez declaró que la presunta "politización" del Ministerio Público era un "inconveniente", pero que no fue impedimento para su reincorporación.

Precisó que su llegada como fiscal de la Nación no fue por "disposición legal" determinada por la antigüedad, sino por la "voluntad de los fiscales supremos".

"Por voluntad de nuestros fiscales supremos que están aquí presentes, en ese momento estuvo la doctora Zoraida Ávalos, Patricia Benavides, el doctor Villena y el doctor Pablo Sánchez (...) fueron ellos los que decidieron que yo asuma la fiscalía de la Nación interinamente", precisó.

En ese sentido, agradeció el "gesto de bondad" de la fiscal Zoraida Ávalos por declinar del cargo como fiscal de la Nación. Asimismo, precisó que el fiscal más antiguo, Pablo Sánchez, rechazó al puesto "por sus razones".

