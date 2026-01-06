Tomás Gálvez asegura que Rafael Vela y José Domingo Pérez retornarán a sus fiscalías de origen

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Con la desactivación oficial de los Equipos Especiales del Ministerio Público, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, precisó que los fiscales encargados de estos retornarán "a donde corresponden".

La desactivación de los cuatro equipos especiales se hizo oficial con la publicación de resoluciones emitidas en el el Diario Oficial El Peruano, donde se puso fin a la gestión de los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez, entre otros.

A su fiscalía de origen

Oficializada la disolución de los Equipos Especiales, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez precisó que el futuro de los fiscales encargados de emblemáticos casos como 'Lava Jato', 'Cuellos Blancos', entre otros, retornarán a su anteriores cargos en sus respectivas fiscalías.

"Cada uno se va a su fiscalía de origen. El doctor Vela está como fiscal superior de lavado de activos solo que ya no está encargado del Equipo Especial y, el doctor José Domingo se va a su fiscalía supraprovincial anticorrupción. A donde corresponden", indicó.

El titular encargado del Ministerio Público también dispuso la desactivación de otros tres 'Equipos Especiales' que se dedicaban a la investigación de los casos conocidos como: 'Los Cuellos Blancos del Puerto', 'Protestas Sociales' y el Eficcop.

Gálvez enfatizó en no contar con investigación

Al ser consultado por su inclusión en la investigación del caso 'Cuellos Blancos', el fiscal Gálvez ratificó que ya no cuenta con ninguna investigación por este caso.

"Tenía una investigación que se archivó en 2021, punto", sentenció de forma clara ante la consulta de un medio.

En ese sentido, deslindó de su imputación y afirmó que "no cuenta con ninguna investigación" en este mega caso. Señaló que el caso se archivo en el 2021 porque se determinó que "no existía ningún elemento de convicción para sostener las acusaciones", precisó.

El fiscal interino señaló que su salida de la institución fue parte de una "persecución política exclusiva" por mostrarse "en contra de unas investigaciones" a la empresa Odebrecht, según indica.

Sin embargo, el fiscal de la Nación interino defiende que él "no tenía absolutamente nada que ver" con el mencionado caso, de manera que se convirtió en una "persecución política". "Categóricamente me hicieron seguimiento, un proceso arbitrario ante la Junta", precisó.

