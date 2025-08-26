Caso Martín Vizcarra: PJ programa audiencia para evaluar apelación contra prisión preventiva para el 29 de agosto

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial admitió el recurso de apelación presentado por la defensa técnica del expresidente Martín Vizcarra, con el cual busca anular la prisión preventiva en su contra. Según se conoció, la audiencia para evaluar dicho recurso se realizará de forma virtual y fue programada para el próximo 29 de agosto.

Establecen fecha de evaluación del recurso

Mediante el Expediente 00033-2020-46-5001-JR-PE-01, se conoció que la programación de la audiencia fue dispuesta por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

"Se resuelve: fijar fecha de audiencia virtual de apelación de auto para el día viernes 29 de agosto del 2025 a horas 10:00 am, la que se efectuará mediante la aplicación Google Meet", se lee en la documentación.

De tal modo, se conoció que los magistrados Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Mosqueira Cornejo, resolvieron admitir el recuerdo de apelación presentado contra Resolución N° 11, del 13 de agosto del presente año, en la cual se dispuso la prisión preventiva contra Martín Vizcarra por el plazo de cinco meses, en el marco de las investigaciones por los casos 'Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua'.

Expediente 00033-2020-46-5001-JR-PE-01

En tal sentido, acordaron fijar la fecha en que se debatirá dicha apelación presentada por la defensa del expresidente. Según se conoció, la audiencia de llevará a cabo de manera virtual y fue programada para el este viernes 29 de agosto, con hora de inicio a las 10:00 am.

Otras disposiciones del Poder Judicial

Ante ello, dispusieron oficiar a la Dirección del Establecimiento Penitenciario correspondiente, a fin de que dispongan el traslado del interno recurrente para la audiencia mediante la plataforma conocida de Google Meet.

Asimismo, se conoció que 24 horas antes de la realización de la audiencia virtual, el especialista judicial de audiencias designado, se deberá comunicar con los sujetos procesales para la realización de la conferencia de preparación previa a la audiencia virtual con el fin de verificar la factibilidad, compatibilidad y ausencia de interferencias.

Cabe mencionar que, con el objetivo de materializar el principio de transparencia del trabajo judicial, se deberá poner en conocimiento a la Dirección de Imagen y Prensa del Poder Judicial, así como a Justicia TV, para que difundan el desarrollo de la audiencia.

De esta manera, se conoció que el Poder Judicial programó para este viernes 29 de agosto, la audiencia para evaluar la apelación contra la prisión preventiva impuesta contra el expresidente Martín Vizcarra.