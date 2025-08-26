Martín Vizcarra denuncia "abusos" ante traslado de penal: "Me dicen que posiblemente sea cambiado nuevamente"

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, reapareció desde el penal Piedras Gordas ll, conocido también como 'Ancón ll'. Desde allí, el exmandatario denunció una serie de abusos cometidos en su contra; ello ante su traslado de establecimiento penitenciario. Además, indicó que se le podría cambiar nuevamente de ubicación.

Traslado "sorpresivo y abrupto"

Durante audiencia del Poder Judicial, en el que se realiza el juicio oral en su contra, el exmandatario no dudó en reiterar que a pesar de las situaciones adversas que se puedan presentar, asistirá a todas las sesiones que se programen en torno a los casos que se siguen.

"Hoy me están diciendo que posiblemente sea cambiado nuevamente de ubicación a la que estoy actualmente, no sé si dentro del mismo penal o a otro penal, pero lo raro es que todo esto se haga ajeno a la clasificación que ha hecho el propio INPE, entonces hay una serie de abusos contra mi persona, a las cuales quiero dejar constancia", dijo ante la jueza.

De tal modo, casi al término de la audiencia que se llevó a cabo de manera remota, el expresidente levantó la mano para realizar una audiencia en torno a su condición penitenciaria actual. Ante ello, recordó que el último viernes 22 de agosto, participó de la audiencia judicial desde el penal Barbadillo, pero al culminar la misma, se le trasladó al penal Piedras Gordas II, de manera "sorpresiva y abruptamente".

¿Posible cambio de penal?

En tal sentido, Vizcarra detalló que dos comisiones autónomas de calificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinaron que el establecimiento penitenciario en donde le correspondía estar era el penal Barbadillo; ello en el marco de su condición de exjefe de Estado.

Según indicó el exmandatario, su traslado ocurrió sin haberse presentado "ninguna resolución o comunicación" hacia su persona. "Simplemente como un objeto, me agarran, me suben a un carro y me traen nuevamente a un penal", criticó Vizcarra Cornejo.

Al respecto, añadió que le han comunicado en el penal Ancón ll, que posiblemente sea cambiado de ubicación; sin embargo, no se le ha especificado si es dentro del recinto penal o a otro establecimiento penitenciario, por lo que quiso dejar registro de la situación que atraviesa.

De esta manera, el exmandatario Martín Vizcarra explicó la situación que atraviesa ante el traslado del penal de Barbadillo al de Ancón ll. Según indicó, se estaría cometiendo una serie de "abusos en su contra", por lo que quiso dejar constancia durante la realización de la audiencia.