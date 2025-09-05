Arana reitera su postura sobre Fiscalía: "Al final del año se devuelve mucho dinero y eso significa un problema de gestión"

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El premier Eduardo Arana se pronunció respecto al presupuesto que maneja la Fiscalía de la Nación; ello ante la advertencia que realizó la Junta de Fiscales Supremos, sobre un déficit de casi S/81 millones. Según precisó Arana, en el Ministerio Público podría existir un problema de gestión, debido a que por mucho tiempo se ha devuelto dinero a fines de cada año.

Rechazó haber criticado gestión de Delia Espinoza

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el jefe del Gabinete Ministerial rechazó haber hecho referencia a la gestión de Delia Espinoza cuando, en sus últimas declaraciones, aseguró que hay una ineficiencia en la gestión del gasto en el Ministerio Público.

"Desde el Ministerio Público hay una suerte de comportamiento, en muchos años, en los que al final del año se devuelve mucho dinero y cuando se devuelve dinero entonces esto significa un problema de gestión", dijo a la prensa, el último jueves 4 de septiembre.

De tal modo, Arana Ysa indicó que durante muchos años, desde el Ministerio Público se ha devuelto gran cantidad de dinero cuando el año termina, lo que demostraría que existe un problema de gestión dentro de dicha entidad. Según detalló, esta información es respaldada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El jefe del gabinete, Eduardo Arana, sobre presupuesto que maneja la Fiscalía: "Hay una suerte de comportamiento que al final del año se devuelve mucho dinero y eso significa un problema de gestión"



Presupuesto no ejecutado

En tal sentido, el premier resaltó que actualmente se está ejecutando un presupuesto al 45% aproximadamente. Además, señaló que existen partes del presupuesto no ejecutado, el cual "no está comprometido". "La propia administración no lo ha considerado como parte de su gasto y como no lo va a gastar, lo va a devolver", explicó.

"Lo que nosotros le recomendamos a la institución, no personalizamos, no me refiero yo a una persona en particular, es que si no lo vas a gastar, tienes 130 millones que puedes disponer para atender tus necesidades que ahora si las tienes", detalló.

Asimismo, recordó la existencia del programa Carpeta Fiscal Electrónica, la cual tiene más de 130 millones de presupuesto, sin embargo, este año solo se ha ejecutado 7 millones de soles.

Como se recuerda, Delia Espinoza, fiscal de la Nación respondió a los dichos del premier Eduardo Arana quien señaló que no han ejecutado de la mejor manera el presupuesto asignado al Ministerio Público. Ello se da luego que la titular de la Fiscalía exigiera mayor ingreso económico de parte del Ejecutivo para lo que será el 2026.

