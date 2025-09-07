Dina Boluarte se suma al Mundial de Desayunos y pide votar por el pan con chicharrón: "Vamos a quedar primeros"

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comedor popular Santa Rosa de Lima ubicado en Lurín recibió a la presidenta Dina Boluarte junto con parte de su cartera de ministros para desayunar pan con chicharrón en medio del torneo del Mundial de Desayunos.

Presidenta Dina Boluarte compartió pan con chicharrón en comedor popular de Lurín

Este domingo 7 de setiembre, la mandataria Boluarte compartió, a través de la cuenta oficial de la Presidencia de la República, un video donde se la observa compartiendo desayuno. En la mesa, se le ve compartir junto a una madre de familia del comedor popular Santa Rosa de Lima y a la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Fanny Montellanos.

Durante el compartir, la mandataria resaltó la importancia de este emblemático plato peruano e hizo un repaso de los ingredientes que contienen el pan con chicharrón, resaltando la variedad de estos y su importancia. Primero destaca a dos preciado ingredientes mundiales como son la cebolla y el rocoto peruano, parte del acompañamiento del desayuno.

Agregando el dulce camote peruano, Boluarte distinguió este tubérculo mencionando que este no tenía comparación. Finalmente, agregó la proteína animal, el chicharrón, para cerrar el apetitoso sándwich. Además, la mandataria hizo mención de la participación peruana en el actual concurso de desayunos.

"El pan con chicharrón, vamos a quedar en el primer lugar en el mundo. Buen provecho, Perú", señaló la presidenta.

De esta manera, la presidenta Boluarte resaltó al pan con chicharrón y brindó su respaldo a la campaña digital que busca llevar al triunfo al pan con chicharrón, al ser el actual representante en la semifinal del Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Diversos ministros acompañaron a la gobernante durante el desayuno en Lurín como el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén; el ministro del Interior, Carlos Malaver; del Ambiente, Juan Carlos Castro; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury y de Educación, Morgan Quero.

Pan con chicharrón se disputa la semifinal en el Mundial de Desayunos

En medio del Mundial de Desayunos organizado por el streamer español, el distintivo pan con chicharrón se encuentra enfrentado contra la marraqueta con palta, del país vecino de Chile. Desde el pasado miércoles 3 de setiembre, se iniciaron las votaciones que enfrentan ambos desayunos latinoamericanos.

Desde de el enfrentamiento peruano con Ecuador, desde las cuentas oficiales de la Presidencia del Perú, se impulsó a votar por redes sociales por nuestro plato bandera. Finalmente, se obtuvo un resultado positivo que permitió el avance peruano a semifinales junto con Chile, Venezuela y Bolivia.

Ahora, la mandataria ha reiterado su apoyo con nuestro representativo pan con chicharrón indicando que quedaremos en el primer lugar