Cristian Martínez: PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra primo de Jefferson Farfán por presunto abuso sexual

El Poder Judicial, a través del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Violencia Contra las Mujeres de Lima Este, dictó 9 meses de prisión preventiva contra Cristian Martínez Guadalupe por el presunto delito de violación sexual.

Como se recuerda, los hechos que han desencadenado este escándalo mediático se dieron durante las primeras horas del último domingo 22 de septiembre durante una fiesta en la casa del exfútbolista. Según los primeros reportes de la Policía Nacional del Perú, la víctima acudió a la comisaría de La Planicie para denunciar este penoso hecho.

Tras ello, los agentes del orden se dirigieron hasta el domicilio de Jefferson Farfán para llevarse a Cristian Martínez Guadalupe y comenzar con las investigaciones. Según su propia versión, el primo de la 'Foquita' asegura no haber cometido ningún tipo de delito, pues se dirigió a su cuarto sobre las 4 de la mañana para descansar luego de dicha reunión.

Sin embargo, luego de unas horas, personas allegada a él le tocaron la puerta de su cuarto para indicarle que se retirara de la misma, pues el exjugador de Alianza Lima se encontraba totalmente descontrolado al enterarse de lo que había sucedido.

Pese a ello, 'Cri Cri' no quiso dejar el inmueble asegurando que nunca cometió este delicado delito del que se le acusó por lo que buscaba conversar con su primo para aclararle las cosas.

"Yo salgo de la casa porque me dicen que mi primo estaba como loco. Yo lo conozco y no quiero irme a las manos con él porque lo adoro mucho, lo amo mucho. Yo sé que voy a quedarme callado, no fue así porque me ama demasiado", añadió.