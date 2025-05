'Cuchillo': Abogado del principal sospechoso de la masacre en Pataz apelará contra su detención

Miguel Rodríguez, más conocido como 'Cuchillo', está sindicado por las autoridades como el autor intelectual de la masacre ocurrida en mayo en Pataz, La Libertad, donde murieron varios trabajadores mineros.

Actualmente, sobre él pesa una orden internacional de captura emitida por Interpol, sin embargo, su defensa legal busca revertir la medida. El abogado de Rodríguez, Kevin Díaz, manifestó que no ha sido notificado formalmente de la resolución judicial que ordena la detención de su patrocinado.

"No me han notificado absolutamente nada. Vamos a ver de qué juez proviene para interpelarla. Nosotros vamos a apelar esa medida porque no ha sido comunicada conforme a ley", sostuvo el letrado en declaraciones a Canal N.