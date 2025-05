Pataz: No existe investigación contra alias 'Cuchillo' por presunta autoría del crimen, afirma su abogado

En entrevista exclusiva con Exitosa, el abogado de alias 'Cuchillo', Kevin Díaz, informó que no existe investigación abierta contra su patrocinado por la presunta autoría del crimen en Pataz. "Solo estamos defendiendo ante lo que ha dicho la presidenta", aseveró.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado manifestó su molestia ante la vinculación de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', con la masacre en Pataz que dejó a 13 trabajadores mineros sin vida. Según detalló, hasta el momento, no han sido notificados sobre alguna investigación en contra de su patrocinado.

De tal modo, Díaz informó que ni el Ministerio Público (MP), ni la Policía Nacional del Perú (PNP) han emitido alguna notificación sobre una supuesta investigación en contra de alias 'Cuchillo'. Además, manifestó que de haber sido así, estaría "encantado" de defender la postura de su cliente en un "proceso justo".

Cabe mencionar que, el abogado de 'Cuchillo' fue consultado sobre la labor que desempeñaría su cliente en Pataz. De acuerdo a lo narrado por Díaz, efectivamente, Cuchillo sí visitó Pataz en cuatro ocasiones, sin embargo, en ninguna de sus asistencias habría realizado actividades relacionadas a la minería; por el contrario, habría realizado actividades relacionadas al comercio agrícola.

"Él (alias 'Cuchillo') me ha señalado directamente que ha visitado Pataz en cuatro ocasiones, pero no para realizar actividades relacionadas a la minería. Lo que él me dice es que sí ha visitado Pataz, pero para ejecutar actividades relacionadas al comercio agrícola, no a actividades ilícitas", indicó el abogado de Miguel Antonio Rodríguez Díaz.