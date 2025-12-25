Dictan 18 meses de prisión preventiva contra seis policías de la Dirincri por presunto cohecho pasivo

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Seis agentes del Departamento de Investigación de Delitos contra Asaltos y Robos de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú y una civil enfrentan 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

Efectivos a prisión

El pedido de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima fue aceptado por el Poder Judicial que decidió imponer la medida a los efectivos.

La disposición incluye al teniente Luis Juárez y a los suboficiales Ricardo Hernani, Larry Tarazona, Brandon Marchenna, Luis López y Cristhian Huayanay, junto a una civil coimputada identificada como María Gabriel.

La medida se dio luego de que las autoridades fiscales presentaran elementos indiciarios sobre la posible participación de los investigados en la solicitud de una suma de 30 mil soles para no detener a personas intervenidas en flagrancia.

Las diligencias culminaron con la detención preliminar de los implicados y un allanamiento en inmuebles y en la propia Dirincri, a cargo del fiscal adjunto provincial Agustín Chuquipul Vidal.

Megaoperativo en la Dirincri

Desde horas de la madrugada del último 11 de diciembre la Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias tras un allanamiento y detención preliminar de los investigados.

Según detalló el fiscal del caso, los agentes habrían solicitado el dinero tras una diligencia realizada el pasado 21 de marzo. La suma inicial habría sido de 30 mil soles, pero finalmente se presume que recibieron 15 mil como parte del soborno. Además, el fiscal confirmó que la civil habría sido la receptora directa del dinero entregado por el intervenido.

"Según la investigación, los efectivos policiales han recibido la suma de 15 mil nuevos soles en este caso, a través de una diligencia que se ha realizado el 21 de marzo. La jueza nos ha otorgado una medida de detención con allanamiento", detalló.

La diligencia en la sede de la Dirincri se extendió por casi site horas, durante ese tiempo el equipo fiscal recopiló pruebas y coordinó la detención de los investigados. Al cierre del operativo los vehículos de la Dinoes salieron en paralelo con el fiscal del caso.

Es en ese sentido que el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra los seis efectivos y una civil vinculados a la investigación por presunto cohecho pasivo.