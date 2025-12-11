Cercado de Lima: Intervienen a 6 policías por presunto cobro de coima de S/15 mil durante diligencia

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En el Cercado de Lima, seis policías y una civil fueron intervenidos tras ser acusados de participar en el cobro de una coima de S/15 mil durante una diligencia realizada el 21 de marzo. Las autoridades siguen investigando este presunto acto de corrupción que habría ocurrido dentro de la propia Dirincri.

Policías intervenidos por presunto cobro de coima

En los exteriores de la sede de la Dirincri, en el Cercado de Lima, se empezó a notar movimiento inusual.

Personal de la División contra la Corrupción de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía llegaron para realizar una diligencia clave relacionada con un caso que viene arrastrándose desde el 21 de marzo de este año.

De acuerdo con la información recopilada, seis policías y una civil habrían estado involucrados en el presunto cobro de una coima.

Según lo que se pudo averiguar, se habrían solicitado S/30 mil, pero finalmente solo se llegaron a cobrar S/15 mil, monto que es ahora pieza central en las investigaciones.

Mientras se desarrollaba esta diligencia, las autoridades permanecieron más de siete horas dentro de la Dirincri, revisando documentos y recabando toda la información necesaria.

Ello para determinar cómo se habría producido este cobro irregular y quiénes habrían participado directamente.

Lo que se sabe del caso hasta el momento

Hasta ahora, no se ha detallado cuál fue el delito o la investigación en la que habría ocurrido el cobro de la coima.

Lo que sí está claro es que el hecho se habría dado en plena diligencia del pasado 21 de marzo, una fecha que figura en todos los documentos revisados durante la intervención.

La División contra la Corrupción de la Policía ha sido totalmente cuidadosa en no adelantar conclusiones.

Sin embargo, la intervención simultánea a seis agentes y una civil dentro de una sede policial tan importante como la Dirincri ha llamado poderosamente la atención.

Se confirmó que las diligencias iban a continuar dentro de las instalaciones, prolongándose varias horas más mientras las autoridades reunían información clave.

Los intervenidos permanecieron en el lugar mientras se realizaban las verificaciones necesarias para reconstruir la secuencia exacta de los hechos y comprobar si el cobro de los S/15 mil se concretó como parte de un acto de corrupción.

Las autoridades no han adelantado mayores detalles, pero se espera que en las próximas horas o días se pueda conocer la ruta que siguió el dinero.

En medio de esta investigación, seis policías y una civil permanecen bajo diligencias por el presunto cobro de una coima de S/15 mil dentro de la Dirincri. Las autoridades continúan revisando lo ocurrido durante la diligencia del pasado 21 de marzo.