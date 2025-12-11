Detienen a 4 policías por presuntamente haber recibido soborno: Fiscalía los investiga por cohecho pasivo

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público informó que lograron la detención de 4 policías de la Dirección de Investigación Criminal, además de un civil por el presunto delito de cohecho pasivo propio en ejercicio de la función policial.

Cuatro efectivos PNP investigados

A través de las redes sociales informaron que la Fiscalía anticorrupción realiza diligencias tras realizar un allanamiento y detención preliminar de tres suboficiales y un teniente de la PNP, además de un civil. Cabe señalar que la orden judicial está activa para otros dos efectivos que se encuentran no habidos.

Los agentes intervenidos pertenecen a la División de Investigación de Robos (Divinrob), unidad parte de la Dirincri de la PNP, pues habría solicitado S/ 30 000 a cambio de no detener a personas halladas en flagrancia delictiva.

Se trata del teniente PNP Luis Juárez, los suboficiales PNP Ricardo Hernani, Larry Tarazona, Brandon Marchenna, Luis López y Cristhian Huayanay, así como a la coimputada María Gabriel.

La diligencias en mención se encuentran a cargo de la fiscal provincial Norah Córdova Alcántara y el fiscal adjunto provincial Agustín Chuquipul Vidal, miembro de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, con apoyo operativo de personal de la Dirección Contra la Corrupción.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía anticorrupción realiza diligencias tras el allanamiento y detención preliminar de tres suboficiales y un teniente de la @PoliciaPeru, además de un civil, investigados por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.



➡️ Los... pic.twitter.com/ceA8KTGDk9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 11, 2025

¿Qué habría pasado?

Según detalló el fiscal del caso, los agentes habrían solicitado el dinero tras una diligencia realizada el pasado 21 de marzo. La suma inicial habría sido de 30 mil soles, pero finalmente se presume que recibieron 15 mil como parte del soborno. Además, el fiscal confirmó que la civil habría sido la receptora directa del dinero entregado por el intervenido.

"Según la investigación, los efectivos policiales han recibido la suma de 15 mil nuevos soles en este caso, a través de una diligencia que se ha realizado el 21 de marzo. La jueza nos ha otorgado una medida de detención con allanamiento", detalló.

La diligencia en la sede de la Dirincri se extendió por casi site horas, durante ese tiempo el equipo fiscal recopiló pruebas y coordinó la detención de los investigados. Al cierre del operativo los vehículos de la Dinoes salieron en paralelo con el fiscal del caso.

Pese a las declaraciones del fiscal y al comunicado del Ministerio Público, hasta el momento no se ha brindado información a detalle sobre la identidad de los agentes detenidos ni se conoce cuáles son los no habidos, ni su estado procesal en curso.

Es por ello que, se detalló que los 4 policías investigados y la civil, son parte de un caso por el presunto delito de cohecho pasivo propio.