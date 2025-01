Dina Boluarte guardó silencio: Presidenta no declaró por caso 'Cofre' ante Fiscalía, afirma su abogado

Tras la visita de la presidenta de la República al Ministerio Público, en el marco de la investigación por el caso 'Cofre', el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, dio alcances sobre el interrogatorio. El letrado enfatizó en que la jefa de Estado hizo uso de su derecho a guardar silencio, debido a que consideran que la investigación se encuentra extemporánea.

Según lo expuesto por el jurista, la razón es la misma por la que no asistieron a la primera citación expendida por el ente persecutor del delito. Argumentó que guardó silencio y que ello tiene pleno arraigo a las demoras acaecidas por el MP, que socavaron en la ampliación de la investigación fuera del marco temporal.

"Se abstuvo parcialmente y temporalmente a su derecho a guardar silencio (...) En las cinco ocasiones en que ha sido citada, las cinco ocasiones ha brindado declaraciones. (...) Sin embargo, a diferencia de esas cinco carpetas fiscales en donde estaban vigentes dentro de su plazo, esta en particular, nosotros consideramos que es una investigación no vigente", argumentó.

El defensor legal de la dignataria acotó que el MP tenía hasta el 23 de diciembre, fecha en que se cumplían los 90 días de la investigación, para emitir alguna disposición. Sin embargo, se habría esta se habría ampliado días después.

Asimismo, Portugal acotó en que se ha solicitado a la Corte Suprema que resuelva el pedido de control de plazo para que, de esta manera, puedan continuar con el proceso. Por tal motivo, argumentó que esperarán a esta decisión, o al menos un pronunciamiento, para continuar. Según él, una vez se dé este esclarecimiento, ellos mismos pedirán declarar.

"Hemos solicitado que cuando la Corte Suprema resuelva nuestro pedido de control de plazo, que hasta el momento, el juez supremo de investigación preparatoria no nos ha citado y, por tanto, no nos ha convocado a ninguna audiencia, no declararemos. (...) Expresamente, hemos señalado, en tanto a la decisión de la CS nosotros mismos solicitaremos el uso de la palabra", comentó el jurista.