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Exfuncionario de ONPE rompe su silencio tras detención: "Respeten a mi familia, yo tengo que pagar aquí"

José Samamé Blas, exfuncionario de la ONPE, señaló que asumirá su responsabilidad por los incidentes ocurridos durante la jornada electoral del 12 de abril. Además, pidió respeto para su familia.

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 14/04/2026

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El exfuncionario de la ONPE, José Samamé Blas, habló por primera vez luego de ser detenido por la PNP y el Ministerio Público al ser señalado como el principal responsable del escándalo del material electoral durante la jornada del 12 de abril.

Durante su traslado a la sede de la Dirincri en la avenida España, Exitosa abordó al detenido y pudo registrar sus primeras palabras en custodia. El extrabajador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales pidió respeto para su familia y aseguró que asumirá toda la responsabilidad de los hechos ocurridos en las elecciones generales.

"Respeten a mi familia, por favor. Mi hija me está viendo. A ustedes les digo respeten a mi familia, yo tengo que pagar aquí como corresponde", indicó a Exitosa.

@exitosanoticias 🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | En declaraciones exclusivas, el exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé, aseguró que asume las responsabilidades respectivas ante los problemas presentados en el traslado de material electoral. #elecciones #2026 #detenido #onpe ♬ sonido original - Exitosa Noticias

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