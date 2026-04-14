Exfuncionario de ONPE rompe su silencio tras detención: "Respeten a mi familia, yo tengo que pagar aquí"

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El exfuncionario de la ONPE, José Samamé Blas, habló por primera vez luego de ser detenido por la PNP y el Ministerio Público al ser señalado como el principal responsable del escándalo del material electoral durante la jornada del 12 de abril.

Durante su traslado a la sede de la Dirincri en la avenida España, Exitosa abordó al detenido y pudo registrar sus primeras palabras en custodia. El extrabajador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales pidió respeto para su familia y aseguró que asumirá toda la responsabilidad de los hechos ocurridos en las elecciones generales.

"Respeten a mi familia, por favor. Mi hija me está viendo. A ustedes les digo respeten a mi familia, yo tengo que pagar aquí como corresponde", indicó a Exitosa.

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