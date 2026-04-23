ONPE aun no brinda información sobre sus trabajadores extranjeros a la JNJ: Plazo vence en 2 días

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Ante la falta de respuesta de la ONPE, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reiteró a la entidad electoral la entrega obligatoria de información y datos de sus trabajadores extranjeros mediante un documento remitido a su jefe interino, Bernardo Pachas Serrano, tras la salida de Piero Corvetto.

JNJ reitera pedido obligatorio de datos de personal extranjero de la ONPE

El pasado lunes 20 de abril, la JNJ había notificado a Corvetto un requerimiento obligatorio de esta información, a fin de exigir transparencia sobre su personal de nacionalidad extranjera, según el Oficio N.º 121-2026-P/JNJ. Para ello, le otorgó un plazo de cinco días bajo el artículo 154 de la Constitución.

A tres días de enviada la solicitud, el organismo constitucional reiteró este pedido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, recordando que el informe aplica al personal foráneo que presta sus servicios "bajo cualquier modalidad de vinculación de dicha institución".

El requerimiento administrativo remitido por María Teresa Cabrera, presidenta de la JNJ, solicita datos específicos como el número total de estas personas, su nacionalidad, su identificación, la modalidad laboral y el área en la cual se desempeñan.

"A la fecha, la información solicitada no ha sido remitida. En tal sentido, se reitera el requerimiento efectuado, en atención a las funciones que corresponden a la Junta Nacional de Justicia", agregó Cabrera.

JNJ reitera pedido de información a la ONPE sobre personal extranjero



Mantente informado en la web ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/N3aGpmIqVO — Canal N (@canalN_) April 23, 2026

Esta orden, directa y de cumplimiento obligatorio, busca verificar que la contratación de los trabajadores extranjeros de la ONPE cumpla con las normas institucionales vigentes.

Por su parte, el oficio también incluye un requerimiento adicional respecto a la compra de un inmueble en el distrito de La Victoria para la "implementación de la nueva sede central" de la ONPE. Al respecto, la JNJ requiere la copia del expediente técnico de esta adquisición.

Fiscalía inspeccionó almacén de la ONPE en Lurín

En medio de una crisis político-electoral, agentes de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito acudieron al almacén de la ONPE en Lurín este jueves 23 de abril, a fin de inspeccionar y verificar el correcto manejo del material electoral por parte de la entidad y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según informaron, el objetivo fue verificar el cumplimiento legal de las funciones que le corresponden al JNE y la ONPE dentro del "proceso de identificación y recopilación del material electoral".

Esta diligencia corresponde a las investigaciones abiertas por la Fiscalía tras las denuncias de pérdida y hallazgo irregular de cuatro cajas con actas electorales en plena calle el pasado 16 de abril

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) reiteró a la ONPE la entrega obligatoria de información sobre sus trabajadores extranjeros mediante un documento remitido a su nuevo jefe interino, Bernardo Pachas Serrano.