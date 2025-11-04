Elizabeth Peralta se entregó a la justicia: PJ realiza audiencia de control de identidad

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) comunicó que la fiscal suspendida Elizabeth Peralta se ha entregado a la justicia peruana tras la orden de ubicación y captura nacional e internacional dispuesta por el juez Juan Carlos Checkley.

Se encuentra en audiencia de control

Tras el pedido de orden de ubicación y captura en contra de Luz Elizabeth Peralta Santur solicitada por el Poder Judicial, la imputada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo, decidió entregarse a la justicia. Ello, luego de no hallarla en sus domicilios referidos, según informó el Ministerio Público (MP).

"Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, realiza audiencia de control de identidad de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta Santur, investigada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo". indica notificación del Poder Judicial.

#LoÚltimo. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, realiza audiencia de control de identidad de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta Santur, investigada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo. pic.twitter.com/GTdRAcEBiB — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 4, 2025

Tras la emisión de orden de captura, Peralta Santur se entregó en el despacho de Checkley Soria. Actualmente se realiza la diligencia judicial de control acompañada por parte de la defensa legal de la exfiscal.

Elizabeth Peralta se entregó a la justicia

PJ ordenó su captura

Como se recuerda, el Poder Judicial ordenó la libertad de Peralta Santur del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos el pasado 29 de octubre. De esta manera, la fiscal tenía opción de continuar con la investigación por el 'caso Oro' fuera del centro penitenciario. En este establecimiento afrontó la medida de prisión preventiva desde el pasado 26 de setiembre de 2024, dictado por un plazo de 18 meses.

Peralta es investigada por presuntos delitos de lavado de activos, entre otros. A la abogada se le imputa la presunta devolución de oro incautado para favorecer al empresario Javier Miu Lei con la presunta influencia de Andrés Hurtado.

A pocos días de la disposición de libertad, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público resolvió apartarla por tres meses como fiscal superior de Lavado de Activos, según informó durante la tarde de este 4 de noviembre.

Comunicado del ANC

En el mismo comunicado, el MP informó que "la medida de apartamiento se encuentra pendiente de ejecución, toda vez que la referida magistrada no ha podido ser ubicada en sus domicilios para efectos de su notificación personal". De esta manera, señalaron que la exfiscal se encontraba no habida.

Tras ello, Elizabeth Peralta Santur decidió entregarse a la justicia peruana tras la orden de ubicación y captura solicitada por el Poder Judicial, tras no hallarla en los domicilios que refirió.