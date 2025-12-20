Tomás Gálvez sobre inhabilitación de Delia Espinoza: "Si estamos vivos para el año 11, la tendremos nuevamente"

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, contestó de manera irónica a Delia Espinoza, quien señaló que considera que aún es la fiscal de la Nación titular pese a su inhabilitación.

Tomás Gálvez responde a Delia Espinoza

En medio medio de una conferencia de prensa para revelar amenazas contra una fiscal, Gálvez fue consultado sobre su opinión sobre lo declarado por Espinoza al indicar que es la fiscal de la Nación y su cargo como interino surgió de "inconstitucionalidades sistemáticas".

"La doctora Delia Espinoza, claro que sigue siendo fiscal, porque el acuerdo por el cual se la nombró sigue vigente, lo que pasa es que está suspendida para 10 años y bueno, si es que estamos vivos para el año 11 lo tendremos acá a la doctora nuevamente. Pero si, sigue siendo fiscal ", aseguró.

Tras las declaraciones, Gálvez se despidió y dio por concluida la conferencia de prensa, tras haber realizado reclamos a periodistas por las preguntas formuladas.

Tomás Gálvez arremete contra Rafael Vela y José Domingo Pérez

En conferencia de prensa, Gálvez se refirió a la decisión que tomó de disolver los equipos especiales y a la crítica realizada por parte del coordinador del Equipo Lava Jato, Rafael Vela.

"Se han apoderado de los casos, ese es el gran problema, esa es la tergiversación, la degeneración de la función fiscal. Estos señores están 10 años investigando y su fracaso ha sido evidente, el encubrimiento a los investigados ha sido evidente y obviamente no quieren salir de los casos porque no quieren que se descubra la inmundicia que debe existir al interior de los casos", sostuvo.

Señaló que al conocerse el acuerdo de colaboración eficaz que suscribieron, se mostró que los fiscales "trabajaron para los investigados, no para el ministerio público", aseguró.

En horas de la mañana Rafael Vela reveló que se enteraron de la decisión de desaparecer los equipos especiales a través de una entrevista a Tomás Gálvez y contó que nunca los citaron para pedir información o descargos. Respecto a ello, Gálvez decidió responder al coordinador del equipo que lleva el caso Odebrecht.

"Qué miedo le voy a tener yo a Vela y a José Domingo, yo los he denunciado en todo momento. ¿Dónde está el miedo? (...) Los fiscales se aproximan al fiscal de la Nación, no es al revés. Las palomas no matan a las escopetas, entonces hay ordenarnos en eso" afirmó.

Es en esa conferencia donde Tomás Gálvez, aseguró que esperarán a Delia Espinoza para que se reincorpore luego de 11 años, tras su inhabilitación.