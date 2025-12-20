Ciro Castillo: Abogado denunciará a fiscal y juez por no haber notificado existencia de investigación

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado de Ciro Castillo, Humberto Abanto, informó que denunciará ante la Junta Nacional de Justicia al juez y fiscal del caso 'Los Socios del Gore Callao' por presuntos atropellos procesales al no notificar la existencia de la investigación.

Denuncian irregularidades

En declaraciones a Panamericana la defensa del exgobernador regional del Callao, indicó que denunciará a el fiscal Wis González y el juez Edie Solórzano.

"Se han enterado el día del allanamiento, absolutamente irregular, también he dicho, ratifico, vamos a denunciar directamente a la Junta Nacional de Justicia al fiscal y al juez, que debió controlar que esto no se de", manifestó.

Cabe señalar que se presentó un recurso de apelación a la orden de detención preliminar por 15 días contra Ciro Castillo, al ser acusado de liderar la organización criminal 'Los Socios del Gore Callao'.

"Estamos planteando la nulidad de todo lo actuado, porque en el Perú no existen las investigaciones secretas y aquí ha habido una investigación secreta por ocho meses. Entonces eso, vamos a ver que dice el Poder Judicial", indicó.

Ciro Castillo rompe su silencio

Desde la clandestinidad, tras ser acusado de ser la cabecilla de la organización criminal "Los Socios del Callao", Ciro Castillo envió un audio a la prensa en el que niega las denuncias en su contra y asegura que fue hospitalizado antes de conocer su orden de detención.

En una grabación enviada a Canal N, el exgobernador regional del Callao señaló que se enteró el día el 15 de diciembre de la orden de detención preliminar por parte de la Fiscalía del Callao en su contra, luego de haber sido, supuestamente, hospitalizado. Según consideró Castillo, esta medida resultó apresurada y arbitraria, ya que no se habría respetado el debido proceso.

"El día 15, después de haber estado hospitalizado en una clínica privada por varios días, me llega la notificación de una detención preliminar. Imagínense, sin haber conocido de este hecho, que me priva del debido proceso, me priva de conocer el contenido de la acusación", aseguró.

Asimismo, negó ser la cabecilla de una organización criminal y destacó que las acusaciones en su contra carecen de evidencias concretas, de esta forma reiteró su inocencia.

"Reitero mi inocencia no solamente por presunción de inocencia sino porque las acusaciones que se me hacen no tienen fundamento, ni mucho menos motivación, ni mucho menos pruebas al canto", finalizó en el audio.

Es por ello que, el abogado de Ciro Castillo, Humberto Abanto, anunció que denunciará ante la JNJ al juez y al fiscal del caso 'Los Socios del Gore Callao' por un presunto atropello procesal.