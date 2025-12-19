Caso Cócteles: Juez tiene que ejecutar fallo del TC y archivar proceso, señala abogada de Keiko Fujimori

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, indicó que el juez Wilson Verástegui debe ejecutar el fallo que emitió el Tribunal Constitucional y archivar el proceso contra su patrocinada en el marco del caso Cócteles. Ello, pese a la negativa del fiscal José Domingo Pérez.

La sentencia del TC es firme

Para la defensora legal de la lideresa de Fuerza Popular, fue bueno que ambas partes sean citadas y ofrezcan sus versiones. No obstante, precisó que el PJ debe acatar la decisión del TC porque ha sido firme y la ley lo establece, castigando a quien no acate y cumpla con lo dispuesto por esta instancia.

"Esto está cerrado, lo que hace falta es una resolución judicial que lo selle como tal. Tampoco hubiera sino necesaria la convocatoria audiencia, pero creo que ha sido saludable para que el juez escuche los argumentos de ambas partes. Pero la sentencia se tiene que acatar", precisó Loza.

De acuerdo a Loza Ávalos, la acusación contra su patrocinada está cerrada, sin embargo, queda pendiente la extensión, razón por la cual se presentaron los abogados de los otros investigados. Sin embargo, cree que se debe aplicar el mismo criterio y que esto no se resolvió solo porque José Domingo Pérez no supo responder a una interrogante.

"Lo que está en análisis central es la extensión de los efectos, que tiene que ser extendida a los demás procesados. Le han extendido hasta el martes para que presente por escrito, de manera individual el sustento fáctico, para poder determinar la extensión de los efectos", mencionó.

Fallo se conocerá en los próximos días

Este viernes 19 de diciembre se llevó a cabo la audiencia de ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional por el caso Cócteles. La misma no se resolvió debido a que el juez Wilson Reategui suspendió la sesión, anunciando que será reanudada el próximo lunes y a resolver en los próximos días.

La parte acusatoria deberá presentar la documentación individual, que es distinta en cada caso y que está disponible para que se formalice una investigación. José Domingo Pérez indicó que ya se había entregado parcialmente y que cumplirá con entregar lo restante.

