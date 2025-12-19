Dictan prisión preventiva contra 10 integrantes de 'Los injertos del cono norte', banda dirigida por "El Monstruo"

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada consiguió que se dicte 36 meses de prisión preventiva contra diez presuntos integrantes de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. Entre ellos figuran mandos principales y medios bajo la dirección de Erick Luis Moreno Hernández, alias "El Monstruo".

La medida se adoptó tras una investigación que reveló cómo la red operaba en distritos como Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos desde 2022. Se les atribuyen delitos de extorsión, secuestro y homicidio, con un sistema de cobros ilegales a negocios formales, mototaxis y combis.

Los pagos exigidos iban desde S/ 10.000 a S/ 80.000 como cuota inicial, además de montos diarios de uno a cinco soles por vehículo. El dinero recaudado era enviado al exterior —Bolivia, Brasil y Paraguay— mediante remesas, lo que evidencia la dimensión transnacional de la organización.

🚨 #FiscalíaLogra | Fiscalía consigue 36 meses de prisión preventiva para 10 investigados de la organización criminal 'Los injertos del cono norte', liderada por Erick Moreno, alias 'Monstruo'. A todos se les investiga por presuntos delitos de extorsión, secuestro y homicidio... pic.twitter.com/TTSl6vCKOo — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 19, 2025

La medida fue obtenida por el fiscal provincial César Changa Echevarría. La lista de los imputados relacionados a la organización criminal es:

Lucero Castillo

Luis Gamarra

Gerardo Romero

Jesús Jave

Arlet Silvestre

María Quintana

Yesenia Coba

Danitza Huaya

Raúl Flores

Pedro Chujutali

Asimismo, se ha dispuesto que otros cuatro investigados afronten el proceso de investigación con comparecencia restringida:

Anthony Landa

Leonela Silva

Mónica Alejandro

Nohely Mejía

"El Monstruo" como cabeza de la organización

Erick Moreno, conocido como "El Monstruo", es considerado uno de los criminales más peligrosos de Lima Norte. Según la Fiscalía y la Policía, lidera la banda Los Injertos del Cono Norte, responsable de asesinatos, secuestros y extorsiones. Entre sus víctimas figuran transportistas, empresarios y comerciantes

Moreno fue capturado en Paraguay en septiembre de 2025 y enfrenta un proceso de extradición al Perú, admitido por la justicia paraguaya. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que su llegada al país podría concretarse en un plazo de cuatro a seis meses.

Su figura se ha vuelto emblemática del crimen organizado: en videos difundidos en redes sociales se le ha visto burlándose de la policía, rodeado de lujos y exhibiendo fajos de billetes

Fiscalía solicitó a inicios de diciembre prisión preventiva contra Erick Moreno y otros 16 investigados.

Contexto agravante

La reaparición de Los Injertos del Cono Norte en ataques recientes, como el violento atentado extorsivo en Puente Piedra, confirma que la organización mantiene capacidad operativa. La Fiscalía busca desarticular completamente la red, que ha sembrado terror en Lima Norte y otras zonas del país.

El caso refleja la magnitud del crimen organizado en el Perú. Mientras sus integrantes enfrentan prisión preventiva, el cabecilla aguarda extradición para responder por homicidios, secuestros y extorsiones. La investigación evidencia cómo las mafias han extendido su poder más allá de las fronteras, convirtiéndose en una amenaza directa para la seguridad ciudadana.