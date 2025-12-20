Gutiérrez Ticse cuestiona a José Domingo Pérez por desafiar sentencia del TC en caso 'Cócteles': "Golpe institucional"

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez Ticse, lamentó el llamado del fiscal José Domingo Pérez a no cumplir con la sentencia del TC en el caso Cócteles. Advirtió que esa acción constituiría un acto de desacato y golpe a la institucionalidad.

El caso 'Cócteles' vuelve al centro del debate jurídico y político. En una audiencia llevada a cabo el viernes, 19 de diciembre, el juez Wilson Verástegui escuchó los argumentos de la Fiscalía, la defensa y la Procuraduría Pública respecto al pedido para archivar definitivamente el proceso, tras la reciente sentencia del TC que anuló la acusación fiscal contra Keiko Fujimori y otros investigados por el presunto lavado de activos.

Durante los alegatos de todas las partes, sobresalió una, en especial, la del integrante del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, quien pidió al juez no ser "mesa de partes" del TC e inaplicar la sentencia que para él "presentaría vicios graves y premisas falsas". Estas declaraciones no habrían sido bien vistas por miembros del Tribunal Constitucional como Gustavo Gutiérrez.

El magistrado, en primer lugar, lamentó las frases utilizadas por el fiscal Domingo Pérez y seguidamente, cuestionó que un funcionario haga un llamado a que no se ejecute el fallo del TC, ya que ello pondría en riesgo la estabilidad institucional y la confianza en el sistema judicial.

"Creo que son inapropiadas para cualquier funcionario de ese nivel. Llama la atención que un funcionario encargado de la defensa de la legalidad llame al desacato una sentencia del TC. Es altamente preocupante y es como el acto político de desacato a la Constitución", expresó a 'Canal N'.

Pero no todo quedó ahí, ya que Gutiérrez Ticse subrayó que desconocer una sentencia emitida por el TC constituye un acto grave que compromete la estabilidad institucional del país. Asimismo, destacó que la sentencia del máximo órgano constitucional fue debidamente emitida, sin que el Ministerio Público ni la Procuraduría hayan presentado recurso de nulidad o aclaración, lo que dejó consentida la decisión.

"Yo diría que es un golpe institucional que un fiscal llame a un juez que no cumpla con la sentencia. Este tipo de hechos podrían llevarnos a una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica grave que ponga en riesgo lo que hemos avanzado en la joven democracia", sostuvo.

Finalmente, puntualizó que quienes se encuentran disconformes con decisiones de órganos de cierre lo que deben hacer es usar los propios mecanismos que los Códigos y leyes establecen. "Ni el señor Pérez, ni la Procuraduría planteó un recurso de nulidad. Tenían un plazo para decir que no estaban de acuerdo, pero no presentaron absolutamente nada", acotó.

Luego de escuchar todas las partes involucradas en el caso 'Cócteles', el juez Wilson Verástegui suspendió la audiencia del último viernes y anunció que el lunes, 22 de diciembre, decidirá si se archiva o no el proceso que investiga a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

