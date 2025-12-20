TC aceptó la maternidad subrogada: "Se reconoce como madre a la persona que tuvo la voluntad gestacional"

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, la exministra de Justicia Delia Muñoz indicó que el Tribunal Constitucional (TC), mediante una sentencia, resolvió el pedido de reconocimiento de una maternidad subrogada, ya que la actual Ley General de Salud no contempla esta figura.

Registro de recién nacido abrió debate

Una menor de edad, nacida del fruto de una fertilización in vitro (FIV), o lo que generalmente se conoce como vientre de alquiler, no fue reconocida por la Reniec al momento de su inscripción como ciudadana. Esta situación desencadenó que el Tribunal Constitucional resolviera y reconociera ese tipo de maternidad. Se espera que tras la sentencia, el Congreso de la República legisle esta resolución.

La maternidad subrogada, con el tiempo, se ha convertido en una alternativa donde se acuerda que una mujer lleve un embarazo y dé a luz al bebé que posteriormente será entregado por los solicitantes.

Un caso peruano abrió el debate respecto a la figura de la maternidad subrogada dentro de la legislación peruana pues actualmente está no se encuentra reconocida bajo ley que la contemple.

TC reconoce maternidad subrogada

El TC resolvió el pedido para reconocer este tipo de maternidad ya que en la actual Ley General de Salud no está establecido legalmente el haber nacido fruto de una FIV y que el embarazo haya sido llevado a cabo por una mujer distinta al de la madre biológica.

En la resolución, el TC va a considerar en este tipo de casos la aplicación del criterio de Interés Superior del Niño y va a disponer que la Reniec anule las resoluciones emitidas y se reconozca como madre a la persona que tuvo la voluntad gestacional y no considerar como madre a quien tuvo el embarazo y posterior alumbramiento.

"Ordenar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil la rectificación inmediata del apellido materno de la menor LV; y, en tal sentido, se consigne que su identidad es LV Zamudio López y no LV Zamudio Pozo", resuelve el TC.

Resolución del TC sobre maternidad subrogada

Siguiendo el proceso, el TC está haciendo un llamado para que el Congreso de la República vea este tipo de casos a nivel nacional. De esta manera, se abre paso a una jurisprudencia.

Los padres de familia que encuentren impedimentos al reconocimiento en Reniec de menores que sean producto de la maternidad subrogada tienen ahora como precedente la resolución del Tribunal Constitucional al reconocer este tipo de práctica gestante.