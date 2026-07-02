Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público aparta por seis meses a fiscal Germán Juárez Atoche

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público determinó imponer la medida cautelar de apartamiento en el ejercicio de la función de fiscal, por un periodo de seis meses, al abogado Germán Juárez Atoche.

Suspendido temporalmente de sus funciones

El órgano autónomo encargado de investigar, controlar y sancionar disciplinariamente a los fiscales dispuso una medida cautelar contra el letrado. La decisión implica su apartamiento de su cargo.

Cabe señalar que, esta resolución se da en medio de la investigación N°413-2026-ANC-MP-DGPA-DIP, iniciada en su contra mientras se investiga su presunta participación en la manipulación de un expediente de colaboración eficaz. como fiscal superior provisional de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

De igual manera, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) ha dispuesto abrir un procedimiento adminsitrativo disciplinario a la abogada Mayra Karina Melgar Gómez en su función como fiscal provincial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, por presuntamente haber incurrido en la comisión de falta leve.

La ANC-MP subrayó que prevalece su compromiso "con la transparencia, la ética y el fortalecimiento" del sistema de control disciplinario del Ministerio Público. Y finalmente, indicó que garantiza a los investigados "el estricto respeto de las garantías del debido procedimiento".

Ministerio Público concluyó su designación como en las Fiscalías de Lavados de Activos

Semanas atrás, la Fiscalía de la Nación dispuso concluir el nombramiento de Germán Juárez Atohce como fiscal superior provisional de Lima Centro y sus designaciones en la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavados de Activos y en la Coordinación Nacional de dicha especialidad.

Ello quedo estipulado en una resolución N.° 1744-2026-MP-FN emitida el pasado miércoles 17 de junio. Al respecto, esta medida fue adoptada luego de que la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios informe sobre el inicio de investigaciones preliminares en su contra por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico.

Esta resolución contempla que existen indicios que motivaron la apertura de una investigación preliminar por 90 días y que esta situación podría configurar causales para concluir su designación provisional con el objetivo de preservar la imagen institucional y la integridad de la función fiscal.

En conclusión, el abogado Germán Juárez Atoche no ejercerá sus funciones como fiscal por un periodo de seis meses luego de que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público determine imponer la medida cautelar de apartamiento en su contra.