Magaly lanza dardo contra sus detractores en medio de escándalo mediático: ¿A quiénes va dirigido?

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina lanzó un contundente mensaje luego de los múltiples ataques que ha recibido por parte de sus detractores, en medio de la batalla mediática que mantiene con Jefferson Farfán por las presuntas irregularidades que se habrían cometido durante el cumplimiento de su servicio comunitario, impuesto tras perder un juicio contra el exfutbolista.

Magaly lanza dardo contra sus detractores

Todo inició cuando la 'Foquita' difundió un reportaje en el que presuntamente se exponían detalles irregulares en el cumplimiento del servicio comunitario que el Poder Judicial le impuso a Magaly Medina. La publicación se volvió viral rápidamente y Jefferson Farfán recibió el apoyo de varias figuras públicas, como Alejandra Baigorria, Said Palao y Mario Irivarren.

Estas figuras públicas también han tenido enfrentamientos con Magaly en el pasado y, en algunos casos, continúan teniéndolos en la actualidad. Varios de ellos dejaron comentarios en la publicación de Jefferson, dando a entender que respaldaban completamente su investigación y se mostraban en contra de la periodista de ATV.

Sin embargo, Medina salió a defenderse esta mañana en un programa de streaming, donde aseguró que las pruebas presentadas por Farfán ya habían sido desestimadas por un juez. Poco después, también utilizó sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje que estaría dirigido a todas las personas que se han sumado a la campaña mediática que, según ella, Jefferson Farfán mantiene en su contra.

"Cuando la crítica viene de personas que no son ejemplo de nada, no cuenta" , fue la frase que compartió Magaly a través de sus redes sociales, un mensaje que coincide con la postura que suele expresar noche tras noche en su programa.

Magaly lanza dardo en redes

Magaly responde al reportaje de Farfán

Magaly Medina aprovechó un reciente espacio para aclarar cuál es su verdadera función dentro de la parroquia, espacio que, según explicó, utiliza para gestionar una gran carga administrativa lejos de la vista pública.

La conductora detalló que su labor actual consiste en "archivando estos rumas y rumas de documentos, bautizos, matrimonios, que es el servicio comunitario que yo hago". Además criticó le metodología utilizada por Farfán de llevar su investigación.

"Yo siempre digo que cuando la gente que no es periodista se la quiera dar de investigador, saber cuáles son las nociones básicas de la investigación (...). Por eso tienes que verificar para que no patines y así no caigas en lo que es difamación", afirmó la conductora.

De esta manera, la disputa entre Magaly Medina y Jefferson Farfán continúa generando reacciones en el mundo del espectáculo. Mientras el exfutbolista expone cuestionamientos sobre el cumplimiento del servicio comunitario de la conductora, ella responde defendiendo su postura y cuestionando a quienes se han sumado a las críticas en su contra.