Poder Judicial ratifica condena contra Wanda del Valle por intento de asesinato al general PNP Víctor Revoredo

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial ratificó la condena que se impuso contra Wanda del Valle Bermúdez Viera por el delito de ofrecimiento para el sicariato en agravio del general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo. Asimismo, rechazó el recurso de apelación por su defensa con la que buscaban dejar sin efecto su sentencia.

PJ ratifica condena contra la expareja de 'Maldito Cris'

La decisión fue tomada por la Primera Sala de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho que declaró infundado este recurso interpuesto por la expareja del delincuente venezolano Christopher Fuentes Gonzales, conocido bajo el alias 'Maldito Cris'. Con esta decisión se mantiene su pena de seis años, un mes y 22 días de prisión efectiva.

Cabe señalar que, durante la audiencia, del Valle permaneció atenta a la lectura de este fallo que terminó por confirmar su responsabilidad en este caso y en la que finalmente se determinó que permanecerá recluida en el penal anexo mujeres de Chorrillos.

En ese sentido, la resolución judicial ratifica que existieron elementos suficientes para responsabilizar a la ciudadana venezolana por el ofrecimiento de dinero destinado a atentar contra la vida del general de la Policía Nacional, Víctor Revoredo, quien actualmente dirige la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Esta fue emitida después de que los magistrados declararon infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de la sentenciada, manteniendo así el fallo expedido el pasado 27 de febrero de 2026 por el Quinto Juzgado Unipersonal Permanente de San Juan de Lurigancho, sede Santa Rosa.

#LoÚltimo 1° Sala Penal de Apelaciones de #SJL confirmó la condena de 6 años de prisión a la ciudadana venezolana #WandaDelValle por el delito de conspiración para el sicariato en agravio del general #PNP Víctor Revoredo, cuando cumpla su condena será expulsada del país. pic.twitter.com/HulW8qZHWV — Corte Superior de Justicia de Lima Este (@CSJLimaEste) June 26, 2026

Declaración de testigo: la clave en la ratificación de su condena

Cabe recordar que la pesquisa en contra de la mujer oriunda de Venezuela se inició tras la declaración de un testigo protegido, quien afirmó haber recibido el ofrecimiento de 14 mil soles para atentar contra la vida del entonces y ahora coronel PNP Víctor Revoredo.

En el desarrollo del proceso judicial, la Fiscalía refirió que Wanda del Valle fue la que promovió este ataque con el actual jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), razón por la cual fue encontrada responsable del delito de ofrecimiento de sicariato. Según la acusación el objetivo era acabar con la vida del alto oficial de la PNP.

Además, esta sentencia contra la expareja de 'Maldito Cris' dispuso que, una vez que haya finalizado sus años en la cárcel, la condenada sea expulsada del territorio peruano y tenga prohibido su reingreso al país.

Es así que, el Poder Judicial ratificó la condena de seis años, un mes y 22 días de prisión efectiva interpuesta contra Wanda del Valle Bermúdez Viera por el delito de ofrecimiento para el sicariato en agravio del general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo.