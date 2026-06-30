José María Balcázar afronta juicio oral por presunta apropiación ilícita y solicita archivarlo hasta que deje el cargo

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El presidente José María Balcázar se presentó de manera virtual ante el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo para enfrentar un juicio oral por presunta apropiación ilícita, derivado de su gestión en el gremio de abogados entre los años 2019 y 2020.

La defensa legal del mandatario solicitó ante el juez Juan Cubas Bravo el archivo definitivo del proceso, argumentando la prescripción de la acción civil y la inmunidad que le otorga el caso actual.

Argumentos legales y estrategias de defensa

Durante la audiencia realizada de forma virtual, el mandatario respondió preguntas sobre sus generales de ley, aunque mostró notorias dificultades para precisar cuánto asciende su remuneración mensual como presidente, mencionando solo un rango aproximado. Su abogado defensor, Víctor Pariona, sostuvo que el proceso civil debe ser archivado de manera inmediata al haber superado los tiempos legales permitidos.

La estrategia de la defensa se basa en la avanzada edad del presidente, 83 años, argumentando que el Código permite reducir los plazos procesales a la mitad. Según esta interpretación, el plazo para exigir una reparación civil habría vencido el pasado 12 de junio de 2026, solicitando por ello la culminación del caso. Tras ello, la defensa invocó al artículo 117 de la Constitución.

"Mi patrocinado quien ostenta actualmente el cargo de presidente de la República no puede ser acusado, no puede ser procesado, no puede ser sometido a ningún juicio oral mientras ejerza el cargo", indicó.

La postura de la Fiscalía ante el proceso

La fiscal Bianca Baique Sánchez rechazó contundentemente los pedidos presentados por la defensa durante la diligencia. Según la Fiscalía, el plazo legal para la reparación civil sigue vigente y vencería recién en junio del 2027, desestimando la aplicación de reducciones por edad en este tipo de procesos.

La representante del Ministerio Público precisó que la inmunidad presidencial protege solo contra acusaciones penales y no abarca pretensiones de carácter económico. Ante el pedido de suspensión, propuso como alternativa la paralización del cómputo de prescripción para no afectar el ejercicio del mandato presidencial mientras dure el cargo.

"Estamos ante un tema civil y no lo contempla la constitución ni norma legal alguna", indicó la fiscal.

El juez Juan Cubas Bravo, tras escuchar los alegatos, optó por reservarse el pronunciamiento y notificará su resolución a las partes próximamente. La decisión final sobre el juicio por apropiación ilícita, la solicitud de archivo y la inmunidad presidencial de José María Balcázar determinará el futuro de este caso en el ámbito civil.