Expremier Otárola declaró ante Fiscalía por caso 'Cofre': "He venido como testigo a decir la verdad"

Este 8 de enero, Alberto Otárola asistió a las oficinas del Ministerio Público para brindar declaraciones en el marco de las investigaciones del caso 'Cofre'. El extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) acudió en calidad de testigo en este complejo caso que vincula al auto presidencial con la presunta fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

En declaraciones a la prensa, el exjefe del Gabinete precisó que no podía detallar la conversación mantenida con el personal fiscal debido a su carácter reservado; sin embargo, aseguró que mostró la mayor de las disposiciones para que las autoridades puedan esclarecer el caso y dar con la verdad del asunto.

"... evidentemente no puedo detallar las declaraciones porque tienen carácter reservado, pero como todo ciudadano espero que se pueda llegar a la verdad. Yo he venido como testigo a decir la verdad sobre este tema, el cual considero debe esclarecerse en el debido momento. Por razones de responsabilidad, no puedo declarar más, pero todo se encuentra en la carpeta fiscal", comentó Otárola.