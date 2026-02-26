¡Urgente! Colapso del alcantarillado deja sin agua potable a varios sectores de Chiclayo

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La ciudad de Chiclayo enfrenta una nueva emergencia en su sistema de saneamiento luego de que intensas lluvias provocaran el colapso de la red de alcantarillado, situación que obligó a restringir temporalmente el servicio de agua potable en diversos sectores urbanos, informó la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel).

De acuerdo con la entidad, las precipitaciones registradas generaron el ingreso masivo de agua con sedimentos al sistema de desagüe, ocasionando represamientos y afloramiento de aguas residuales en la vía pública. Este escenario llevó a adoptar la medida preventiva desde la tarde del miércoles 25, principalmente en la zona oeste de la ciudad, considerada la más impactada por el evento climático.

La restricción del suministro alcanza a usuarios de los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Pimentel, con mayor incidencia en sectores alejados o ubicados en zonas altas, donde la presión del servicio suele verse comprometida ante contingencias operativas.

La empresa indicó que estas acciones buscan restablecer el funcionamiento normal del sistema y evitar mayores riesgos sanitarios para la población, considerando que los desbordes de desagüe pueden generar focos de contaminación y afectar la salud pública si no son atendidos con rapidez.

Además, precisó que su personal técnico y operativo viene ejecutando labores de mantenimiento electromecánico y de redes, incluyendo la instalación de equipos de bombeo para optimizar la descarga de aguas residuales y restablecer el normal funcionamiento del sistema.

Como parte de las recomendaciones, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), exhortó a los ciudadanos a no manipular ni abrir las tapas de los buzones de alcantarillado, recordando que la red está diseñada exclusivamente para la evacuación de aguas residuales domésticas. La descarga de aguas pluviales por estos conductos (práctica que suele ocurrir durante lluvias intensas) agrava la saturación del sistema y contribuye a su colapso.

Las autoridades locales continúan monitoreando la situación ante la persistencia de precipitaciones en la región Lambayeque, mientras se evalúa la evolución de la emergencia y la efectividad de las intervenciones ejecutadas.

En tanto, la población afectada ha sido instada a tomar previsiones en el uso y almacenamiento de agua potable hasta que el servicio pueda normalizarse de manera gradual,

En un contexto en el que los eventos climáticos intensos vuelven a poner en evidencia la vulnerabilidad del sistema de saneamiento urbano de la ciudad norteña, las autoridades continúan monitoreando la situación mientras persistan las lluvias en la región Lambayeque.