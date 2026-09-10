Poder Judicial condena a cadena perpetua al "camarada Artemio" por ordenar atentar contra las FF. AA. en 1996

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial condenó a cadena perpetua a Florindo Flores, alias "camarada Artemio", por el delito de terrorismo agravado y hechos cometidos en 1996, más precisamente por ordenar la ejecución de cuatro emboscadas contra las Fuerzas Armadas en la provincia de Tocache, región San Martín.

Lo resuelto por los jueces Máximo Maguiña, Reli Callata Vega y Helbert Llerena de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria (Corte Superior Nacional), se da tras el pedido formulado por la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo del fiscal superior Andrés Montoya Mendoza.

🚨 #LoÚltimo | Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo consiguió que se dicte una segunda condena de cadena perpetua contra Florindo Flores, (a) Artemio, por el delito de terrorismo agravado. El sentenciado, en su condición de... pic.twitter.com/6LsC1tOTee — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 10, 2026

Imputaciones contra exmiembro de Sendero Luminoso

De acuerdo con los hechos comprobados en juicio oral, el entonces miembro de la organización terrorista Sendero Luminoso, bajo su condición de secretario del Comité Regional de Huallaga, dispuso los atentados, donde lamentablemente fallecieron siete militares y otros 10 quedaron heridos. Asimismo, dos civiles, en conjunto, sobrevivieron a los ataques subversivos.

Los ataques contra las Fuerzas Armadas se concretaron el 31 de mayo, 1 de junio, 2 de julio y 28 de setiembre de 1996 en la selva peruana. En aquel entonces, Florindo Flores tenía a su mando el Batallón T-4 Tocache.

En el marco de la sentencia condenatoria, el Poder Judicial le impuso el pago de una reparación civil a favor del Estado equivalente a S/ 20 000. "Artemio", que se encuentra recluido en el penal Ancón II, estuvo presente en la audiencia virtual de la lectura de sentencia.

Por su parte, el tribunal desestimó la aplicación de una pena de días multa de acuerdo con las causales expuestas en la fundamentación jurídica. De esta manera, el colegiado ordenó remitir los actuados al juzgado encargado de la ejecución penal para la inscripción de la sentencia en el registro judicial correspondiente.

¿Cuáles son las otras dos condenas que viene cumpliendo?

Es importante señalar que, Florindo Flores cuenta con otras dos condenas emitidas por el Poder Judicial. La primera le fue impuesta en 2013, por los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos; mientras que, la segunda en 2018, por el caso "Tarata" (también terrorismo agravado).

Es importante precisar que, tal como ocurrió con la segunda condena que se le dictó, la tercera pena impuesta será unificada con las anteriores. Del mismo modo, la representación del Ministerio Público expresó su conformidad con el fallo judicial.

El exdirigente terrorista fue capturado 9 de febrero de 2012, en el marco de la "Operación Crepúsculo", encabezado por fuerzas de élite de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

Las autoridades de justicia reafirmaron su compromiso institucional de investigar y procesar con firmeza los delitos que atentan contra el orden democrático, la paz pública y la seguridad nacional.