Vicepresidente de EE.UU. arremete contra manifestante que ondeó bandera mexicana en evento: "Si tanto amas México, lárgate"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El cierre de la inusual convención nacional republicana celebrada en el American Airlines Center de Dallas, Texas, estuvo marcado por un fuerte altercado protagonizado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Mientras pronunciaba un discurso de alto contenido nacionalista, el funcionario interrumpió su intervención para responder de forma tajante a un manifestante que se encontraba en los pasillos del recinto ondeando una bandera mexicana como muestra de protesta.

"Si amas tanto Mexico, entonces lárgate para allá"

Ante los abucheos y la presencia de la enseña tricolor, el vicemandatario no dudó en arremeter públicamente contra el asistente, quien también ondeaba una bandera de Palestina. "Si amas tanto México, vete allí. Yo te compro el boleto de avión", exclamó Vance desde el escenario, generando una ovación inmediata entre las bases conservadoras presentes en el auditorio.

El vicepresidente calificó la bandera extranjera como un "símbolo de la extrema izquierda" y sostuvo que el manifestante debió haber portado la insignia estadounidense. Seguidamente, el personal de seguridad del recinto intervino para desalojar al ciudadano del reinto.

"Si amas tanto México, mueve el trasero y lárgate para allá"



Así criticó JD Vance públicamente a un hombre que ondeó una bandera de México durante la convención republicana de Dallas.



El manifestante, que también llevaba una bandera de Palestina, fue expulsado del recinto.



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Convenciones previas a las elecciones parlamentarias

Este tenso incidente se produjo en el marco de la primera convención organizada específicamente a mitad de mandato por el Partido Republicano, bautizada por los líderes políticos como 'Trumpapalooza'.

A diferencia de los tradicionales encuentros partidarios que se realizan en años de elecciones presidenciales para ungir a un candidato a la Casa Blanca, esta cita no contempló la aprobación de plataformas políticas ni nominaciones, sino que buscó movilizar el apoyo popular en favor de los candidatos republicanos que competirán en las urnas el próximo 3 de noviembre de 2026.

Las intervenciones centrales estuvieron enfocadas en alabar la gestión del presidente Donald Trump, cuestionar a la oposición demócrata y abordar temas prioritarios para el electorado como la economía, la seguridad y las restricciones migratorias.

En su discurso, JD Vance vinculó de manera directa la inmigración irregular con la creciente competencia laboral y habitacional, argumentando que los ciudadanos nacionales habían visto su país "robado" y entregado a intereses extranjeros.

🇺🇸 Trump a sus seguidores: "Si no votan, se van al infierno".



El presidente cerró la convención republicana en Dallas pidiendo máxima participación en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.#Trump #Elecciones2026 #ASTNews pic.twitter.com/5nM4xGiOJl — AST News (@ast_news_global) September 11, 2026

El cierre maximalista de este cónclave político refleja la urgencia de la cúpula republicana por retener el control del Congreso frente a sondeos que anticipan una cerrada disputa legislativa. Con la polarización en aumento, episodios como el protagonizado por el protestante buscan consolidar el discurso identitario del sector conservador ante el electorado de los estados considerados bisagra de cara a los próximos comicios.