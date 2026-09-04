Marco Vinelli: Fiscalía pide cuatro años de prisión para ministro de Agricultura por presunta colusión

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía Anticorrupción solicitó cuatro años de prisión para el ministro de Agricultura, Marco Vinelli, por el presunto delito de colusión simple en Agro Rural. El pedido plantea además una acusación altervativa por negociación incompatible.

El requerimento fiscal corresponde a hechos investigados entre el 2015 y 2016, cuando Vinelli ejercía funciones en Agro Rural. Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público pidió tres años y ocho meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y S/20.000 de reparación civil.

Fiscalía detalla hechos investigados

La acusación será revisada este viernes en audiencia de control de acusación. Es así como, el Poder Judicial deberá evaluar los cargos formulados por la Fiscalía y los elementos que sustentan la imputación contra el actual titular del Midagri durante el proceso.

La Fiscalía atribuye a Vinelli hechos con relación a decisiones que tomó en Agro Rural. La acusación principal corresponde a colusión simple, mientras que la negociación incompatible fue planteada como alternativa. Esta segunda imputación contempla cinco años y cuatro meses de prisión dentro del proceso judicial.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La Fiscalía Anticorrupción solicitó 4 años de cárcel para el ministro de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, Marco Vinelli, por una presunta colusión en Agro Rural.



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Uno de los hecho señalados corresponde a una obra de infraestructura de riesgo público. La Fiscalía sostiene que Vinelli habría aprobado una intervención económica favorable al contratista, pese a conocer supuestas irregularidades en la ejecución del proyecto, según los detalles consignados en la acusación fiscal.

La investigación también incluye decisiones con relación a la supervisión de la obra. Durante este periodo, se amplió la contratación de la empresa supervisora cuando el proyecto estaba paralizado, además de aprobarse un adicional de S/323.051,94 para supervisión.

Pedido será evaluado judicialmente

Los hechos atribuidos corresponden al periodo en que el titular de Agronomía fue director de Agro Rural, entre el 10 de junio del 2015 y el 28 de febrero del 2016. La Fiscalía sostiene que decisiones tomadas forman parte de la acusación presentada ante el Poder Judicial.

Este pedido fiscal no representa todavía una sentencia judicial contra Vinelli. La acusación seguirá su trámite judicial antes de que exista una decisión sobre su responsabilidad. Mientras el proceso avance, el ministro mantiene la presunción de inocencia, según las reglas vigentes del proceso penal.

Pedido de prisión al titular del Midagri

Además del pedido de prisión y la inhabilitación, el Ministerio Público planteó una reparación civil de S/20.000 por los hechos atribuidos. El monto forma parte del requerimiento presentado dentro del proceso y será materia de evaluación junto con los demás aspectos de la acusación fiscal correspondiente.