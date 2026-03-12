Fiscalía solicita prisión preventiva contra cura acusado de tocamientos indebidos

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El caso del cura Marco Agüero presenta un avance. Ello, luego que la Fiscalía solicite prisión preventiva en su contra por presuntamente haber realizado tocamientos indebidos hacia, al menos, cinco personas entre las que se incluyen menores de edad.

Fiscalía solicita prisión preventiva contra cura

El cura Marco Aguero es acusado de tocamientos indebidos en contra de feligreses cuando asistían a celebraciones eucarísticas en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, en la zona de Limatambo, en el distrito de San Borja,

Entre las personas agraviadas se registran menores de edad, cuando Agüero ejercía el cargo de administrador de esta sede religiosa. Ante ello, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva en contra del acusado este jueves 12 de marzo.

La medida es solicitada mientras se continúan con las investigaciones en contra de este miembro de la Iglesia Católica. El hecho fue reportado el pasado 3 de marzo cuando uno de los integrantes de la iglesia acusó al sacerdote de los graves actos.

Producto de la denuncia, se generó un altercado entre los denunciantes y los fieles que creen en la inocencia del párroco. Producto del intercambio, el cura fue trasladado hacia la comisaría del sector para que brinde sus descargos del caso.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Un grupo de feligreses protagonizó un altercado a las afueras de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, en San Borja. Padres acusan a un cura de tocamientos indebidos y violencia psicológica, por lo que fue trasladado a la comisaría del... pic.twitter.com/X3AZ71AA5g — Exitosa Noticias (@exitosape) March 4, 2026

Inicialmente, el párroco continuó ofreciendo misas pese a las graves acusaciones en su contra generando rechazo entre los manifestantes y familiares de las personas agraviadas.

Sin embargo, se determinó detención preliminar por una semana en contra de Agüero, medida preventiva que concluye este 12 de marzo, por lo cual se presentó la solicitud de prisión preventiva en su contra.

Abogada de agraviadas denuncia

Valeria Cabrera, abogada de las denunciantes, indicó que tras el vencimiento de la detención preliminar, la Fiscalía formalizó la investigación ante el juzgado competente quien resolverá el pedido mediante una audiencia.

Ante ello, indicó que la medida es "alentadora" para los denunciantes de que el proceso continúa. Sin embargo, hace una observación respecto al anuncio del Ministerio de la Mujer, la cual refirió que se está brindando apoyo a las víctimas.

"Conmigo no se han comunicado, con las víctimas tampoco porque la única vía de comunicación soy yo, en caso eso hubiese ocurrido yo ya tendría conocimiento de ello", precisó.

Al contrario, la abogada refirió que intentó entablar comunicación con el ministerio, pero "sin éxito". "No veo que haya habido un apoyo", indicó.