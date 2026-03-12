Premier Miralles y ministros dialogaron con bancada de APP previo al voto de confianza

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

A pocos días de la presentación del Gabinete de José Balcázar en el Congreso, la premier Denisse Miralles y algunos ministros sostuvieron una reunión con la bancada de Alianza Para El Progreso (APP) con miras al voto de confianza.

Premier y ministros dialogaron con congresistas de APP

El encuentro se dio el marco de las rondas de diálogo que inició el Ejecutivo con las distintas bancadas parlamentarias. Según la congresista Lady Camones, asistieron entre 7 y 8 legisladores de los 17 integrantes.

De acuerdo a la PCM, la jefa de Gabinete informó a los congresistas sobre los ejes de acción del Gobierno del presidente José Balcázar, orientados a atender temas urgentes para la marcha del país.

En diálogo con Canal N, Camones detalló que también participaron de la reunión los ministros de Energía, Economía, Interior y Transportes. "Hay que escucharlos de manera integral y decidir", señaló.

"Se están enfocando en el tema de la crisis energética, el tema de seguridad y la gran problemática que tienen los gobiernos locales y regionales sobre la continuidad de los proyectos de inversión", precisó.

Camones consideró que el Congreso no "les puede exigir demasiado" ya que la permanencia del Gabinete actual supone un periodo corto. Sin embargo, APP les pidió tener "decisiones inmediatas para los problemas más álgidos".

Cuando se le consultó si la bancada ha decidido otorgar la confianza al equipo técnico de Balcázar, la parlamentaria señaló que esperarán a escuchar a las demás carteras ministeriales.

"Sería bueno escuchar de manera integral, hasta donde he escuchado, veo que hay voluntad de hacer las cosas bien. Pero veamos también de manera macro a todas las carteras que van a tener que venir para darles el voto", sostuvo.

Más temprano, Miralles se reunió con integrantes de la banca de Fuerza Popular, a quienes también expuso su plan de trabajo hasta el mes de julio próximo y los temas en los cuales están enfocados, como la atención de la emergencia por lluvias y la crisis de gas.

Miralles niega que existan "cuotas políticas" en su Gabinete

Durante una conferencia de prensa desde el COEN, la premier Denisse Miralles fue consultada por los cuestionamientos en torno al perfil y posibles vínculos partidarios del nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Velasco.

"En el caso puntual sobre si tiene alguna afiliación política, no la tiene. Creo que ha sido parte de algún partido político alguna vez, pero no es, y lo niego tajantemente, ninguna cuota política de ningún partido".

