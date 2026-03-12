Sicariato sin límites: Acribillan a mujer a pocos metros de su menor hijo

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un violento ataque armado ejecutado por sicarios en motocicleta terminó con la vida de una mujer de 38 años mientras se desplazaba en su vehículo junto a su hijo de ocho años. El crimen ocurrió cuando los atacantes interceptaron el automóvil y dispararon varias veces contra la conductora. El menor viajaba en la parte trasera del vehículo y presenció el asesinato de su madre.

De acuerdo con el reporte policial, los disparos provocaron que la conductora perdiera el control del vehículo y terminara chocando contra la entrada de un local cercano. Según Prensa Libre, el ataque dejó múltiples evidencias balísticas en la escena, lo que permitió a los investigadores iniciar las primeras diligencias para identificar a los responsables.

El menor resultó físicamente ileso, pero fue atendido por socorristas debido debido a una fuerte crisis nerviosa tras presenciar el crimen. Posteriormente quedó bajo el cuidado de familiares, según informaron los servicios de emergencia.

Las autoridades indicaron que el ataque fue directo y aparentemente planificado, ya que los sicarios se acercaron en motocicleta y dispararon desde el lado del copiloto con gran precisión antes de escapar.

La víctima fue identificada como Sttayse Melina Barbosa Gutiérrez, de 38 años, conocida en algunos sectores con el alias de "La Canche". Investigadores señalaron que la mujer era propietaria de taxis informales y estaba bajo análisis por presuntos vínculos con estructuras criminales dedicadas a la extorsión.

Además, las pesquisas preliminares apuntan a que el asesinato podría estar relacionado con disputas por el control del cobro de extorsiones o del narcomenudeo en la zona, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente por la policía.

Actualización|📹



Esteysi Melina Barbosa Gutiérrez, de 38 años, la conductora de camionetilla asesinada en Monte María 1, zona 12. pic.twitter.com/T5xBPbZSu7 — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) March 11, 2026

Crímenes frente a familiares: una modalidad que se repite

Los ataques ejecutados por sicarios en presencia de familiares o menores se han vuelto cada vez más visibles en varios países de la región. En muchos casos, los agresores actúan de forma rápida y en motocicleta, un patrón que facilita la fuga tras el ataque.

Este tipo de crímenes suele estar relacionado con ajustes de cuentas, disputas territoriales o redes de extorsión, según investigaciones policiales en diferentes países de América Latina.

El ataque ocurrió en Villa Nueva

El crimen se registró en la colonia Monte María, zona 12 del municipio de Villa Nueva, en Guatemala. Según informes policiales, dos hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba la víctima y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, fiscales del Ministerio Público localizaron al menos 11 indicios balísticos y varios objetos personales, los cuales forman parte de la investigación para identificar a los responsables del homicidio.