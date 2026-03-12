RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Fichaje en duda

Carlos Zambrano y Miguel Trauco no llegarán a Sport Boys: Conoce qué pasó y cuál sería su posible destino

El posible fichaje de Carlos Zambrano y Miguel Trauco a Sport Boys no se concretaría pese al acuerdo inicial. Las negociaciones se complicaron en medio de condiciones contractuales y el contexto legal.

La expectativa se mantiene mientras los jugadores no aseguran su próximo club.
La expectativa se mantiene mientras los jugadores no aseguran su próximo club. (Composición Exitosa)

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 12/03/2026

El posible fichaje de Carlos Zambrano y Miguel Trauco por Sport Boys generó expectativa en el fútbol peruano durante los últimos días. Sin embargo, cuando parecía que ambos defensores vestirían la camiseta rosada en la Liga1, el acuerdo terminó enfriándose y todo indica que la operación no se concretará en el corto plazo.

Las conversaciones entre el club chalaco y los futbolistas existieron y estuvieron avanzadas, pero no llegó a firmarse ningún contrato, por lo que la llegada de ambos refuerzos quedó en suspenso. La dirigencia había reconocido públicamente que solo existía un entendimiento verbal mientras se revisaban las condiciones finales del acuerdo.

Según ESPN, el gerente deportivo del club, Mario Flores, las negociaciones estaban en marcha pero no había documentos firmados. "Hemos conversado y las cosas están avanzadas, pero todavía no hay nada firmado. Hoy por hoy no son jugadores de Sport Boys", señaló el directivo.

Este escenario abrió la posibilidad de que los futbolistas evalúen otras opciones en el mercado.

Carlos Zambrano y la fuerte condición que puso para concretar su fichaje por Sport Boys
Un acuerdo que parecía encaminado

Días antes, la administración del club del Callao había confirmado que existía un acuerdo de palabra para incorporar a los dos jugadores hasta el final de la temporada. Incluso se analizaban cláusulas especiales para proteger a la institución ante cualquier eventualidad legal o disciplinaria. 

El administrador Martín Noriega explicó que las conversaciones con ambos futbolistas ya se habían realizado y que el club trabajaba en los documentos finales del contrato.

"Hemos conversado con ambos y hemos llegado a un acuerdo de palabra", indicó el dirigente, quien además precisó que se buscaba establecer cláusulas que resguarden al club ante cualquier contingencia.

El plan del equipo era sumar experiencia internacional para mejorar el rendimiento deportivo durante el campeonato local.

El contexto que rodea a los futbolistas

La situación de Zambrano y Trauco se volvió compleja tras su salida de Alianza Lima, luego de una denuncia por presunto abuso sexual presentada por una ciudadana argentina durante la pretemporada del club en Montevideo.

Aunque el proceso judicial continúa en Uruguay, la denuncia provocó que ambos futbolistas quedaran sin equipo en el mercado de fichajes, lo que abrió la puerta a negociaciones con distintos clubes del país. 

Sport Boys apareció como la institución más interesada en contratarlos, debido a la necesidad de reforzar su plantel y sumar jugadores con experiencia internacional. Sin embargo, el acuerdo definitivo dependía de aceptar condiciones contractuales específicas y de completar los trámites formales.

Por ahora, la firma nunca llegó a concretarse, lo que deja el futuro de ambos defensores nuevamente abierto mientras analizan otras alternativas para continuar sus carreras.

