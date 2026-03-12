RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Policía lo vincula a otros ataques en la ciudad

Capturan a "El Zurdo" por presunta participación en atentado contra discoteca

La Policía Nacional del Perú capturó a Stiven Fabián Minchola Rosarío, de 22 años, conocido como "El Zurdo", señalado como uno de los presuntos responsables del atentado con granada ocurrido en la discoteca Dalí, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 12/03/2026

El general PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Tercera Macro Región Policial La Libertad, informó que la detención de alias "El Zurdo" se logró gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad y labores de inteligencia policial. 

De acuerdo con las investigaciones, las imágenes de un establecimiento cercano permitieron ubicar al sospechoso junto a otras personas que también habrían participado en el atentado.

Captura del presunto implicado

Tras su captura, el sujeto habría reconocido su participación en la planificación y coordinación del ataque con una granada de guerra contra la discoteca Dalí, hecho que provocó pánico entre los asistentes y dejó 47 personas heridas.

Además, según las autoridades, el detenido habría identificado a otros presuntos cómplices implicados en el atentado, entre ellos los detenidos L. F. J. F., alias Pato Verde; Rodrigo Nicolás Ávila Peláez, alias Nico; y Albert David Loloy Olórtiga, alias Ñaja.

Explosión en el interior de discoteca Dalí dejó 31 heridos Trujillo La Libertad Perú | EDICION | CORREO

Ataque estaría vinculado a organización criminal

Las investigaciones policiales señalan que el atentado no habría sido un hecho aislado. Moreno Panta reiteró que la orden de atacar a la discoteca Dalí vino del extranjero, de los miembros prófugos de la organización criminal "Los Pulpos", entre los que se encuentra el cabecilla Jhonsson Smith Cruz Torre.

Asimismo, alias "El Zurdo" también es investigado por su presunta participación en otros atentados registrados en Trujillo, entre ellos el ataque contra una sede del Ministerio Público y un atentado contra un ómnibus de la agrupación musical Armonía 10.

Las autoridades señalaron que todavía habría más personas involucradas en el atentado, incluida la mujer que ingresó al local nocturno y detonó la granada en el interior de la discoteca. La Policía continúa con las investigaciones para ubicar y capturar a los demás implicados.

La captura de alias "El Zurdo" representa un avance en las investigaciones sobre el atentado contra la discoteca Dalí en Trujillo, uno de los hechos de violencia que generó alarma en la ciudad.

Clausuran discoteca Dalí

Como se recuerda, la Municipalidad Provincial de Trujillo dispuso la clausura, por el plazo de 30 días hábiles, de la discoteca Dalí, ubicada en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, región La Libertad. Esto tras el reciente atentado con explosivos que dejó más de 30 heridos.

Es así como, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad indicaron que los dos pacientes en estado crítico permanecen con un ventilador mecánico, por lo que se esperan las próximas horas para esperar una evolución favorable.

