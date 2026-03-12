Keiko Fujimori sobre posible fallo del TC a favor de Vladimir Cerrón: "No le temo a la competencia"

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó a Villa El Salvador para reunirse con la Federación Popular de Mujeres. Tras el encuentro, respondió a los medios sobre diversos temas de coyuntura, entre ellos el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón ante el Tribunal Constitucional (TC).

Consultada sobre si un eventual fallo a favor de Cerrón podría interpretarse como un acto de impunidad, Fujimori señaló que confía en la independencia técnica del TC:

"El Tribunal Constitucional se encarga de ver hechos sin mirar el nombre y el apellido. No conozco ni he escuchado la sustentación de su causa, pero estoy segura de que el Tribunal tomará una decisión técnica y sustentará bien cuál será la decisión final".

"Siempre he dado la cara"

La lideresa de Fuerza Popular recordó las investigaciones que ha enfrentado y subrayó que, a diferencia de otros políticos, nunca se ocultó y que "siempre ha dado la cara", afirmando además que, en caso de que el máximo intérprete de la Constitución deje sin efecto la orden de captura contra el prófugo líder de Perú Libre, "no tendrá miedo" de debatir con él.

"En mi caso personal, a pesar de la persecución que he vivido y he tenido que afrontar, siempre he dado la cara y eso hubiese esperado de los demás políticos. Y más allá de la decisión final que tome el Tribunal Constitucional, yo no le tengo miedo a la competencia. Si es que va a debatir, pues debatiremos con él".

Semanas atrás, el presidente del JNE, Roberto Burneo, recordó que los debates presidenciales son obligatoriamente presenciales, de acuerdo a lo pactado. Cerrón había exigido debatir de manera virtual desde la clandestinidad, algo que podría cambiar si el TC resuelve a su favor y le restituye la comparecencia con restricciones.

"Cerrón tiene un argumento"

Por otro lado, el constitucionalista Lucas Ghersi sostuvo en diálogo con Exitosa que existe un argumento sólido para que el TC anule la prisión preventiva contra Cerrón, ya que se le impuso pese a que cumplía con comparecencia restringida.

Aunque aclaró que la decisión final depende del pleno, su análisis abre la posibilidad de que el recurso prospere y que Cerrón pueda participar en las elecciones de 2026.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el abogado constitucionalista Lucas Ghersi, comentó que Vladimir Cerrón sí tiene un argumento para que el Tribunal Constitucional anule su prisión preventiva. Explicó que las condenas que recibió fueron anuladas, incluso por... pic.twitter.com/rdeE7lCZbj — Exitosa Noticias (@exitosape) March 13, 2026

Las declaraciones de Keiko Fujimori marcan una postura de confianza en la institucionalidad y de apertura a la competencia política, incluso frente a un eventual regreso de Cerrón a la contienda. El desenlace del hábeas corpus en el TC será determinante no solo para la situación jurídica del líder de Perú Libre, sino también para el escenario electoral de los próximos meses.