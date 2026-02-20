Daniel Urresti podría ser liberado la siguiente semana: TC tiene que notificar al PJ sobre nulidad de su condena

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el abogado de Daniel Urresti, Miguel Ángel Soria, explicó que la liberación de su patrocinado podría tardar, por que todo depende de la notificación del Tribunal Constitucional al Poder Judicial para que ordene su excarcelación, que ocurriría la siguiente semana.

Urresti se recupera de operación

El fallo del TC que anula la sentencia contra Daniel Urresti y dispone su inmediata liberación llega cuando el exministro del Interior, se encuentra internado en el Hospital Militar tras haber sido sometido a una delicada operación por un aneurisma cerebral.

"Afortunadamente, es un hombre fuerte. Se está recuperando satisfactoriamente de una operación al cerebro, él tiene dos aneurismas, han logrado operarle uno y está pendiente la operación del segundo. Él está hospitalizado superando de manera satisfactoria su estado de salud", informó su defensa.

Soria aseguró que cuando Urresti fue sometido al proceso penal, en 2014, seis años antes "el delito que se le atribuyó" había prescrito. Sin embargo, el PJ aplicó de forma retroactiva el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, lo que genera un carácter de imprescriptible.

"El Tribunal Constitucional ha reiterado su posición de que el estatuto de Roma no se puede aplicar retroactivamente. Y para el momento en que al general Urresti se le inició el proceso penal en 2014, el presunto delito cometido contra el periodista Bustillos y su acompañante Rojas, ya había prescrito", explicó.

Ante la decisión del TC, Soria indicó que no se podría abrir un nuevo juicio contra Urresti y por lo tanto el Ministerio Público tampoco puede iniciar una investigación.

¿Cuándo será liberado Urresti?

En entrevista con Jesús Verde, Soria expresó que el caso del periodista Bustillos no está en la inmunidad, debido a que los ejecutores han sido condenados y purgaron condena. Asimismo, procedió a cuestionar la decisión judicial que condenó a su patrocinado y especificó que el caso por un presunto abuso sexual es otro proceso.

En cuanto a su liberación, Soria explicó que podría tardar, debido a que depende de que el TC oficie al PJ para que la sala que lo condenó ordene su excarcelación, sin embargo, estima que podría salir la siguiente semana, tomando en cuenta que esto ocurre el último día de una semana hábil.

"Esto va a tomar unos días, tal vez hasta el lunes o martes, lo primero que tiene que ocurrir es que el expediente tiene que salir del Tribunal Constitucional, (...) tiene que oficial a los jueces que han conocido el proceso de hábeas corpus, pero especialmente a la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada (...) esa sala está obligada a ordenar la inmediata libertad del general Urresti", dijo.

Es por ello que, el abogado de Daniel Urresti, Miguel Ángel Soria, aseguró que la liberación del exministro podría darse la siguiente semana.