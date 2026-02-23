Adrián Villar: PJ dicta 9 meses de impedimento de salida del país por atropellar a Lizeth Marzano

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó este lunes impedimento de salida del país por nueve meses contra Adrián Villar Chirinos, investigado por el atropello y muerte de la deportista peruana Lizeth Marzano. La decisión fue tomada por el juez Ricardo Huamán Rendón, en el marco de la audiencia realizada esta noche.

La Fiscalía había solicitado la medida ante el riesgo de que Villar pudiera viajar al extranjero, lo que fue advertido días atrás por el hermano de la víctima, Gino Marzano. El caso ha generado gran conmoción pública, pues la joven era seleccionada y campeona nacional de buceo libre y falleció la madrugada del pasado 18 de febrero tras ser arrollada en San Isidro.

Defensa técnica se allana al requerimiento

Durante la audiencia, el abogado de Villar, Jefferson Moreno, señaló que no se oponían al requerimiento fiscal. Consultado por el juez si estaba de acuerdo con lo señalado por su defensa, Villar respondió que estaba conforme con la medida.

"Nos allanamos, aceptamos, no nos oponemos al requerimiento, y solicitamos clara y expresamente a su despacho pueda declarar fundado el requerimiento, no solamente respecto a la medida, sino también el plazo de duración, para que en ese tiempo Adrián Villar pueda seguir mostrando su sometimiento al proceso, su responsabilidad en él y, por supuesto, lamentar profundamente la tragedia que ha suscitado esta investigación", expresó el abogado

Posterior a allanamiento de la medida por parte de la defensa de Villar, el abogado de la parte agraviada, Julio Mendoza, aceptó también la medida solicitada por el Ministerio Público, haciendo hincapié en que es "lo mínimo" que se podía solicitar en medio de esta investigación.

"Creemos que es lo mínimo que se puede solicitar en este caso, toda vez que, como ha señalado el Ministerio Público, inclusive habiendo entregado los pasaportes y teniendo la capacidad económica y los lazos sociales suficientes para poder salir del país, este podía abandonarlo solamente con su DNI", señaló Mendoza.

De acuerdo con la investigación, Villar habría pasado la luz roja e invadido el carril contrario antes de impactar contra Marzano. Tras el atropello, no se detuvo para socorrerla, lo que impidió activar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). La Fiscalía rechazó previamente un pedido de detención preliminar, permitiendo que el joven afronte el proceso en libertad.

La decisión del PJ busca asegurar que Villar permanezca en el país mientras avanza la investigación, que podría derivar en una condena de hasta 11 años de cárcel por homicidio culposo agravado. La aceptación de la medida por parte de la defensa y del propio investigado refleja una estrategia de colaboración procesal, aunque no atenúa la indignación de la familia de la víctima ni de la opinión pública.

El caso se ha convertido en un símbolo de la exigencia ciudadana por justicia frente a accidentes de tránsito con consecuencias fatales, y la medida de hoy marca un primer paso en el camino hacia una eventual sanción.