Caso Lizeth Marzano: Adrián Villar, acusado de atropellar y matar a deportista, se presentó ante la Fiscalía

Un giro inesperado se dio en las últimas horas respecto a la muerte de la campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano tras ser atropellada en San Isidro. Y es que el acusado de arrollarla, Adrián Villar Chirinos acudió a la Fiscalía para dar su manifestación de lo ocurrido aquella fatídica madrugada del 18 de febrero.

Acusado de atropellar a Lizeth Marzano acude a Fiscalía

Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, se logra observar como la deportista de 33 años corría por las calles del mencionado distrito cuando de pronto es arrollada por el vehículo conducido por Villar. La situación se agrava ya que el conductor se dio a la fuga por lo que no brindó ayuda a la víctima quien quedó tendida en el pavimento.

Tras varios días de este trágico suceso, Adrián Villar Chirinos acudió a las instalaciones del Ministerio Público acompañado de su abogado para ponerse a derecho de las autoridades. Según se pudo conocer, el joven rindió su versión de los hechos y fue parte de otras diligencias de rigor.

Es importante precisar que, a pesar de haberse confirmado que conducía el auto que atropelló a Lizeth Marzano, la Policía Nacional del Perú no optó por pedir la detención preliminar del acusado como se da en este tipo de casos.

Joven que atropelló a Lizeth Marzano no estaba ebrio

Debido a la hora del accidente y al extraño movimiento que hizo el vehículo antes de arrollar de la deportista, se indicó que el joven conductor podría haber estado bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, esta versión fue descartada por su abogado, Jefferson Moreno, en diálogo con Latina.

El letrado aseguró que su defendido había cenado con su pareja y luego había dejado a sus acompañantes en sus respectivas casas para luego dirigirse a la suya. Aclaró que en todo ese momento no consumió licor e incluso se sometió a un dosaje etílico en una clínica local.

"Él venía de cenar con su enamorada porque ya había dejado a sus acompañantes y se dirigía a su casa (...) sucedido el hecho ha sufrido un shock, se ha dirigido de inmediato a su casa, ha sido internado en una clínica y apenas le han dado de alta, lo primero que ha hecho es buscar un abogado para ponerse a disposición de la Fiscalía", precisó.

