Política
Lo último

Gobierno de José María Balcázar inicia juramento de su Gabinete Ministerial: Minuto a minuto aquí

El gobierno de José María Balcázar realiza el juramento de su Gabinete Ministerial este martes 24 de febrero. La PCM está liderada por la economista Denisse Miralles.

José María Balcázar
José María Balcázar (Presidencia)

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/02/2026

El gobierno de José María Balcázar inició el juramento de su Gabinete Ministerial durante la tarde de este martes 24 de febrero. Como primer cambio, Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros. 

Minuto a minuto del Gabinete Ministerial de José Balcázar

Alrededor de las 6:15 de la tarde de este martes 24 de febrero, el presidente encargado de la República inició la toma de juramento del nuevo Gabinete Ministerial

6:25 p.m.: Ratifican a Hugo de Zela como ministro de Relaciones Exteriores

Hugo de Zela es ratificado como canciller del Perú. Así, continúa en el cargo.

6:19 p.m.: Denisse Miralles se convierte en la nueva presidenta del Consejo de Ministros. 

Pese a que se anunció que Hernando de Soto asumiría la presidencia del Consejo de Ministros, su designación cayó minutos antes. Así, asumió como titular del cargo, Denisse Miralles.

