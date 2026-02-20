PJ condena a dos años y ocho meses de prisión a exalcalde de San Martín de Porres por omisión de denuncia

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) condenó al exalcalde de San Martín de Porres (SMP), Julio Chávez Chiong, a dos años y ocho meses de pena privativa de la libertad; esta decisión se toma en el marco de la acusación en su contra por el delito de omisión de denuncia.

Condena suspendida bajo reglas de conducta

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público (MP) realizó una publicación en donde brindó detalles sobre la decisión tomada por la justicia peruana ante el pedido del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte.

"La Fiscalía anticorrupción de Lima Norte logró que se condene a un exalcalde de San Martín de Porres por no denunciar el delito de tráfico de influencias. La exautoridad edil tuvo conocimiento de que un funcionario a su carga exigió una coima a un empresario de transporte y no denunció el hecho ilícito", escribieron en su publicación realizada este viernes 20 de febrero.

En tal sentido, se conoció que la condena impuesta por el Poder Judicial contra Chávez Chiong es una pena suspendida, bajo reglas de conducta. El exalcalde venía siendo investigado por no haber presentado una denuncia por el presunto delito de tráfico de influencias.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía anticorrupción de Lima Norte logró que se condene a un exalcalde de San Martín de Porres por no denunciar el delito de tráfico de influencias. La exautoridad edil tuvo conocimiento de que un funcionario a su cargo exigió una coima a un empresario de... pic.twitter.com/hJCpythRlO — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 20, 2026

Exalcalde no denunció hecho ilícito

De acuerdo a la investigación fiscal, la cual estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Aníbal Muñoz Olivares, el burgomaestre tuvo conocimiento de que el servidor municipal Plácido Ayala exigió, indebidamente, 70 mil dólares al dueño de la empresa 'Flores Hermanos'. Este pago tenía como finalidad gestionar la reapertura de dicho terminal terrestre.

Cabe mencionar que, el empresario puso en conocimiento al exalcalde, sobre el ilegal ofrecimiento; Además, como prueba, le mostró un audio que grabó sobre la conversación en donde se evidencia la conducta ilícita por parte del servidor; sin embargo, la autoridad local omitió denunciar dicho hecho.

"(...) incumpliendo así, de forma consciente, su deber legal respecto al delito de tráfico de influencias de un funcionario bajo su cargo", precisaron.

Es así que, la Fiscalía anticorrupción de Lima Norte pudo determinar que el exalcalde no realizó un acta ni elaboró informe alguno ni solicitó formalmente la evidencia. Asimismo, no activó los mecanismos institucionales, a pesar de su deber funcional.

De esta manera, el exalcalde de SMP, Julio Chávez, fue inhabilitado para el cargo público por el plazo de dos años. Además, se le impuso el pago de S/ 2000 al Estado por concepto de reparación civil.