Judiciales
"Estamos en coordinaciones"

Abogado de Martín Vizcarra llega a Barbadillo: "Excarcelación debió haber ocurrido ayer, no puede salir después de medio día"

Desde los exteriores del penal de Barbadillo, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, indicó que está realizando las coordinaciones correspondientes para que se proceda con la excarcelación del expresidente.

Abogado de Martín Vizcarra llega a Barbadillo
Abogado de Martín Vizcarra llega a Barbadillo (Composición Exitosa)

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 04/09/2025

El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, llegó hasta el penal de Barbadillo, en Ate, con la finalidad de realizar las últimas coordinaciones para que la excarcelación del expresidente se realice hoy mismo. Según precisó, la liberación de Vizcarra debió darse ayer.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el letrado indicó que si bien se sabía que el proceso administrativo podría presentar demoras, no esperaron que la excarcelación se prolongue hasta estos momentos.

"Todavía estamos en coordinaciones, estamos tratando de averiguar en que está. La excarcelación debió haber ocurrido el día de ayer, porque la Constitución y la lay señala que la excarcelación es inmediata", dijo a la prensa este jueves 4 de septiembre.

Nota en desarrollo...

