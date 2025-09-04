Abogado de Martín Vizcarra llega a Barbadillo: "Excarcelación debió haber ocurrido ayer, no puede salir después de medio día"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, llegó hasta el penal de Barbadillo, en Ate, con la finalidad de realizar las últimas coordinaciones para que la excarcelación del expresidente se realice hoy mismo. Según precisó, la liberación de Vizcarra debió darse ayer.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el letrado indicó que si bien se sabía que el proceso administrativo podría presentar demoras, no esperaron que la excarcelación se prolongue hasta estos momentos.

"Todavía estamos en coordinaciones, estamos tratando de averiguar en que está. La excarcelación debió haber ocurrido el día de ayer, porque la Constitución y la lay señala que la excarcelación es inmediata", dijo a la prensa este jueves 4 de septiembre.

