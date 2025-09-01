Betssy Chávez trasladada de emergencia al hospital: INPE asegura que medida se tomó por prevención

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A días de anunciar una huelga de hambre seca a modo de protesta por los presuntos abusos al interior del Penal de Mujeres de Chorrillos, Betssy Chávez fue trasladad de emergencia al Hospital María Auxiliadora por posibles complicaciones en su salud.

Su abogado, Raúl Noblecilla, fue el encargo de dar a conocer la noticia y de paso aprovechó la oportunidad para acusar a Dina Boluarte y a todos los integrantes de su gobierno de lo que pueda pasar con su defendida por esta situación.

"Su huelga de hambre continúa y hacemos responsable a la dictadura de Dina Boluarte y a todos los traidores y enemigos del pueblo por lo que le pasa y pueda pasarle. Betssy vivirá y todos juntos construiremos la gran unidad que recuperará el rumbo democrático y pondrá fin a este despreciable momento", indicó en sus redes sociales.

INPE se pronuncia sobre traslado de Betssy Chávez

Tras conocer sobre este hecho, el Instituto Nacional Penitenciario utilizó sus plataformas virtuales para pronunciarse sobre la actual situación de Betssy Chávez. En primer lugar, el INPE precisó que esta medida se tomó por indicación médica de parte de los especialistas del Penal de Mujeres y para evitar cualquier complicación de la expremier.

"Por indicación médica y como medida de prevención, se ha trasladado a la interna Betssy Chávez del E.P. Anexo Mujeres de Chorrillos al Hospital María Auxiliadora", iniciaron.

#INPEinforma | El INPE comunica que hoy, lunes 1 de setiembre, por indicación médica y como medida de prevención, se ha trasladado a la interna Betssy Chávez del E.P. Anexo Mujeres de Chorrillos al Hospital María Auxiliadora. pic.twitter.com/HX82lDU1jm — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 1, 2025

Seguidamente, el organismo adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos precisó que la interna ha sido supervisada médicamente a diario desde que inicio su huelga de hambre seca. A su vez, toda información sobre su integridad será enviada en las próximas horas al Ministerio Público y Defensoría del Pueblo para que puedan estar al tanto de la situación.

"A fin de que reciba un monitoreo constante y se descarte cualquier posible complicación de su salud. También se informa que, desde el inicio de su huelga de hambre seca, la interna Chávez Chino ha recibido supervisión permanente del médico penitenciario. La información del estado de salud de la interna ha sido trasladada de manera oportuna a la Fiscalía y Defensoría para los fines pertinentes", señaló.

De esta manera, el INPE se pronunció sobre el traslado de emergencia de Betssy Chávez al Hospital María Auxiliadora a días de iniciar una huelga de hambre seca. La entidad señaló que esta medida se tomó meramente por prevención para así evitar cualquier tipo de complicación en la salud de la expremier.